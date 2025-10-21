川習會影響我關稅談判？卓榮泰：相信站在台美共同利益

我方持續與美方進行對等關稅談判，目前尚未定案，立委洪孟楷擔憂，月底川習會將影響台美關稅談判。行政院長卓榮泰表示，台灣跟美國同樣站在AI領先世界的地位，他相信川普跟習近平見面時，應該站在美台跟世界共同利益的角度去談。

卓榮泰21日赴立法院進行施政報告並備詢。

洪孟楷質詢時表示，近日副總統蕭美琴受訪時稱，台灣投資美國，包含台積電生態系、上下游產業鏈、人才培育，全部都要移往美國，遭外界質疑是「移山」。

卓榮泰、經濟部長龔明鑫異口同聲地說：「沒有。」龔明鑫解釋，不是要移過去，而是力量的延伸，產業本來在台灣，就會立足台灣。就廠商而言，到海外、全球布局，第一要有訂單，第二要能賺錢。

洪孟楷質疑，目前都是看到我方讓利，談判讓台灣獲得什麼？

卓榮泰表示，雙方談判已經到最後階段，技術性問題已進行相當磋商，最後還要有一個總結會議，在此之前還要做很多的文書意見交換。至於總結會議時間，期待是盡快，讓國內產業能安定。

洪孟楷提到，川習會預計月底進行，美中兩大強權，川普已說「台灣議題」會是討論之一，我方談判還在討論，是否受川習會影響？

卓榮泰說，美中兩國之間有千絲萬縷的關係跟談判內容，台灣跟美國同樣站在AI領先世界的地位，不論是台灣協助美國，或台灣跟美國一起壯大。他希望也相信，川普跟習近平見面時，應該站在美台跟世界共同利益的角度去談。

洪孟楷詢問，卓是希望川普把美國跟台灣綁在一起？

卓榮泰點頭，並表示，還有世界共同利益。他相信世界共同利益，包括經濟利益、民主政治利益、地緣關係利益；長期以來，多位美方重要官員的發言中可看到，前面提過的幾項共同利益。他現在無法界定美中談判要談什麼內容，但他相信若提到台灣，應該站在世界共同利益。

洪孟楷追問，是否掌握川普所說「台灣議題」具體談話內容？外交部長林佳龍回應，AIT跟我國外交代表處，都有密切跟美國政府聯繫中。

商品推薦