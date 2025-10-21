赴美投資晶片生態遭批「德公移山」 卓榮泰：「山在台灣」
行政院長卓榮泰上午前往立法院施政報告並備詢，針對副總統蕭美琴稱台灣承諾台積電生態系赴美投資，國民黨立法院黨團批評這是「德公移山」，卓榮泰表示國內產業的全球布局是基於產業自主，這是對美談判大原則，政府將持續推出AI新十大建設，「山在台灣，台灣就是山，沒有人移得走」。
對於台美關稅有望以美規車進口零關稅、全面開放美豬，達成取消疊加稅率，卓榮泰表示，談判進度目前持續正面進行中，鄭麗君副院長與團隊也一直在做最後的書面及整理，不過雙方還是秉持跟過去一樣的立場，重視國人的健康和糧食的安全，不會有任何例外。
