快訊

MLB／水手奈勒為毀雙殺竟「獻頭」 藍鳥投手氣到飆F開頭髒字

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

王大陸閃兵案發燒 Energy書偉、棒棒堂小杰也被拘提

不對稱作戰特別預算破兆 綠委：包含建立台灣之盾

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
愛國者3型防空飛彈。圖／聯合報系資料照片
愛國者3型防空飛彈。圖／聯合報系資料照片

賴政府計畫提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，民進黨立委王定宇20日指出，該草案內容有四大支柱，包括建立台灣之盾、建構台美合作供應鏈，也滿足台灣國防自給自足的需求。

美台國防工業會議於20日於美國馬里蘭州登場，民進黨立委王定宇和沈伯洋代表民進黨與會出席。

王定宇指出，規模新台幣1.3兆元的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，其對應的特別預算是規畫7年期，而頭4年是支付的高峰期，基本上聚焦在前4年。

王定宇說明，該草案有四大支柱，第一大支柱就是建立賴清德總統日前提出的「台灣之盾」；王定宇指出，台灣防空飛彈密度是全世界第二密集，但台灣的防空火力和感知雷達系統各自為政。

王定宇說，不但台灣自製的武器和向美國軍購的武器必須有協調整合的機制，同時火力單元和感知系統也該整合，透過指揮與控制（Command and Control）系統來做出有效率的分配，再導入人工智慧。

王定宇說，台灣建立台灣之盾是用一層一層的屋頂來防衛中國的主要威脅，包括東風系列導彈、遠火系統火箭、戰機和武裝直升機等；王定宇說，台灣之盾不同於以色列的鐵穹是近程防空系統，王定宇認為，台灣之盾與美國總統川普提出的金穹有異曲同工之處。

此外，王定宇說，第二大支柱是建構台灣的不對稱戰力，包括各式無人機、無人艇，從有人到無人潛艦等；王定宇說，台灣不但要有無人機，還要具備反無人機的能力。

王定宇也指出，第三大支柱和第四大支柱分別為擴大軍備的縱深，以及建立自行生產戰備儲量的能力；王定宇說，這是要確保台灣的戰備儲量充足，不但平時能加入成為民主供應鏈的一員，到了戰時也能自給自足。

王定宇說，1.3兆元的特別預算，不僅是提高安全、建構台美合作的供應鏈，也扶植台灣的國防產業，讓台灣自給自足，也讓台灣成為全球供應鏈的一環。

王定宇 大支 台灣之盾

延伸閱讀

國民黨新主席出爐 綠委籲台灣安全優先於見習近平

我官兵被中共通緝 遭銀行拒貸？王定宇再點名「台銀人壽與玉山銀行」

王定宇稱官兵遭陸通緝被拒貸 政院：公股銀未納中國制裁名單

王定宇群組截圖稱被斷章取義 羅智強：國民黨執政早被轟下台

相關新聞

赴美投資晶片生態遭批「德公移山」 卓榮泰：「山在台灣」

行政院長卓榮泰上午前往立法院施政報告並備詢，針對副總統蕭美琴稱台灣承諾台積電生態系赴美投資，國民黨立法院黨團批評這是「德...

不對稱作戰特別預算破兆 綠委：包含建立台灣之盾

賴政府計畫提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，民進黨立委王定宇20日指出，該草案內容有四大支柱，包括建立台灣之盾、...

閃兵得金鐘獎引爭議 李遠鬆口會再研議藝人資格問題

有藝人涉及「閃兵」，所屬團體參與主持的節目卻獲金鐘獎，引發爭議。文化部長李遠表示，「金鐘60」美味評審都是精挑細選，這會...

民調／3成5贊同賴清德處理國家大事方式 不贊同多17.6個百分點

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於賴清德總統的聲望調查，僅有3成5贊同賴清德總統處理國家大事的方式，5成3不贊同，...

【重磅快評】潛艦國造成為困局 蔡英文欠賴清德一個道歉

立院外交國防委員會安排潛艦國造報告，面對無法預判海鯤艦何時交艦的尷尬處境，國防部長顧立雄承認，其他國家首度投入潛艦製造，...

藝人閃兵再一波！顧立雄：檢討體檢標準 努力避免發生

藝人閃兵案持續延燒，傳出藝人陳柏霖、修杰楷等人遭警方拘提到案。內政部長劉世芳表示，內政部配合司法單位。國防部長顧立雄強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。