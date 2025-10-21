不對稱作戰特別預算破兆 綠委：包含建立台灣之盾

賴政府計畫提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，民進黨立委王定宇20日指出，該草案內容有四大支柱，包括建立台灣之盾、建構台美合作供應鏈，也滿足台灣國防自給自足的需求。

美台國防工業會議於20日於美國馬里蘭州登場，民進黨立委王定宇和沈伯洋代表民進黨與會出席。

王定宇指出，規模新台幣1.3兆元的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，其對應的特別預算是規畫7年期，而頭4年是支付的高峰期，基本上聚焦在前4年。

王定宇說明，該草案有四大支柱，第一大支柱就是建立賴清德總統日前提出的「台灣之盾」；王定宇指出，台灣防空飛彈密度是全世界第二密集，但台灣的防空火力和感知雷達系統各自為政。

王定宇說，不但台灣自製的武器和向美國軍購的武器必須有協調整合的機制，同時火力單元和感知系統也該整合，透過指揮與控制（Command and Control）系統來做出有效率的分配，再導入人工智慧。

王定宇說，台灣建立台灣之盾是用一層一層的屋頂來防衛中國的主要威脅，包括東風系列導彈、遠火系統火箭、戰機和武裝直升機等；王定宇說，台灣之盾不同於以色列的鐵穹是近程防空系統，王定宇認為，台灣之盾與美國總統川普提出的金穹有異曲同工之處。

此外，王定宇說，第二大支柱是建構台灣的不對稱戰力，包括各式無人機、無人艇，從有人到無人潛艦等；王定宇說，台灣不但要有無人機，還要具備反無人機的能力。

王定宇也指出，第三大支柱和第四大支柱分別為擴大軍備的縱深，以及建立自行生產戰備儲量的能力；王定宇說，這是要確保台灣的戰備儲量充足，不但平時能加入成為民主供應鏈的一員，到了戰時也能自給自足。

王定宇說，1.3兆元的特別預算，不僅是提高安全、建構台美合作的供應鏈，也扶植台灣的國防產業，讓台灣自給自足，也讓台灣成為全球供應鏈的一環。

商品推薦