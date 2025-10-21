民調／3成5贊同賴清德處理國家大事方式 不贊同多17.6個百分點
台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於賴清德總統的聲望調查，僅有3成5贊同賴清德總統處理國家大事的方式，5成3不贊同，不贊同者比贊同者多17.6個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民怨依然高漲，賴清德整體聲望沒有明顯回升，仍在低檔徘徊。
對於賴清德總統聲望，民調詢問「賴清德總統上任已一年多，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示，8.3%非常贊同，26.6%還算贊同，25.4%不太贊同，27.1%一點也不贊同，8.2%沒意見，4.4%不知道、拒答。
游盈隆表示，和上個月相比，賴總統的民意支持度稍有回升，但仍非顯著的提升，倒是不贊同度下降5個百分點，意味人民的怨氣雖有明顯減弱，但仍居高不下。
游盈隆指出，從長期趨勢看，賴總統上任17個月，過去4個月是他聲望最低，最惹人怨的時刻。一言以蔽之，他已陷入執政困境一連四個月。大罷免無疑是造成此一現象的單一最重要因素，何時能夠脫離執政困境？考量目前總統聲望仍在低檔徘徊，朝野政治僵局持續，民怨仍居高不下的狀態下，除非有重大人事、政策變革或總統出訪等利多因素出現，否則執政困境再持續一段時間，是可預期的。
該調查由山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是10月13到15日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意教育基金會。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言