【重磅快評】潛艦國造成為困局 蔡英文欠賴清德一個道歉

立院外交國防委員會安排潛艦國造報告，面對無法預判海鯤艦何時交艦的尷尬處境，國防部長顧立雄承認，其他國家首度投入潛艦製造，第一艘至少要7年以上，我國則只設定5年，當初過於樂觀，「沒有理解現實，尤其沒考慮國情」。先前飽遭紅帽子伺候的立委馬文君、黃仁，則是一吐惡氣，大鳴大放。黃仁則問顧立雄：「被欺騙的感覺如何？」馬文君質疑，誰才是一路走來的錯假訊息來源，誰才在認知作戰？

黃曙光請辭國安會諮委後，國造潛艦IDS恐成為「爛尾」的傳言就大為流行，社群網站出現大量諷刺的短影音作品，或質疑海鯤號性能噸位不及日本新潛艦，唯獨價格貴得多的論調。民進黨立委難以為造艦進度護航，只好集中火力質疑這些嘲諷之作，認為它們多是對岸的認知戰。

不少嘲諷IDS或賴政府的影音作品，確實可以看出大陸網民的風格，然而這是「肉腐生蛆」的結果。正因IDS成為問題，有心嘲諷者才有可乘之機。更正確說，當初蔡政府力推IDS而享盡光環紅利，如今賴政府就是補繳帳單的苦主。

近年其他跨足潛艦產業的國家，都是先找一個先進國家合作，引進對方成熟設計，由外購演進到國內組裝，逐步提升零件自製率，等到完全掌握技術，再依自身需求調整未來量產艦的規格。我方受限外交處境，很難找到「導師」角色，只能到處拼湊，東學一招、西學一式。這固然是不得不然，但也注定性價比明顯低落，必將多耗許多時間和金錢，作為一次次難關的「學費」。

IDS與多項蔡英文上任後宣示推動的「國造」項目，各項重要的時間節點，往往配合政壇上歷次選舉。例如在2019年競選連任前舉行出廠典禮的勇鷹高教機，乃至2023年9月舉行下水典禮的海鯤艦。海鯤艦真正首次與海水接觸，要到第二年2月，已經是總統與立委大選之後。換言之，工程進度的考量不是專業，而是先判斷其在政治上的效果。

眾多國外例子可看出，先進武器的研發進度延宕，追加時間與鈔票，往往不是新聞。老牌武器生產國都無法避免，初窺門徑的台灣何德何能，認為自己能比其他國家更省時間，而且更不會遭遇意外狀況？

當年蔡總統與其國安團隊，顯然把大內宣當成一切施政的頭等要務，因此不斷透過各種放話等管道帶風向，型塑局勢大好的氛圍。不但藉由側翼媒體、意見領袖釋放，自製裝備性能世界一流之類的洗腦言論，甚至還畫出更多遠程大餅，諸如開發下一代自製戰鬥機，包括噴射引擎都要自製。

當然，牛皮總有吹破的一天，醜媳婦終究還是要見公婆。其實早在蔡政府後期，已開始出現圖窮匕見的態勢，例如全力吹捧護航高端疫苗，卻無法獲得WHO或其他國家的認證，當初相信政府話術的「愛國人士」，必須重新接種其他疫苗才能出國。如今更是業力爆發：除了IDS成為大問題，光電綠能的爛攤子，甚至非核家園所帶來的毫無韌性，各項後遺症一一浮現，每一項都困擾賴政府。

這讓人想起前些年現金卡席捲全台，許多消費者快樂花費之後，淪為卡奴的悲慘窘境。蔡英文創下連任時超高票的歷史紀錄，更是少數沒在卸任時聲望掃地的總統。但在肯定她權力運用嫻熟之餘，卻也不能忘記：蔡政府的諸多成就，往往是靠寅吃卯糧，把「利多」提前到自己任內，而把「利空」刻意拖到卸任後才爆發。賴總統多挨這一槍，蔡前總統著實欠他一個道歉。

