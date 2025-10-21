台美談判有新進展？卓榮泰：持續做最後書面整理
台美對等關稅持續談判中，外界高度關注談判進展，對此，行政院長卓榮泰21日表示，談判持續中，副院長鄭麗君率領特談判團隊一直在做最後的一些書面跟最後的整理。
卓榮泰赴立法院施政報告並備詢前接受媒體聯訪時被問及，台美關稅傳出有望以美規車進口零關稅、全面開放美豬，達成取消疊加稅率，請問院長目前談判進度為何？
卓榮泰表示，談判的進度持續在正面的進行當中，鄭副院長所領軍的團隊也一直在做最後的一些書面跟最後的整理，但是雙方還是秉持跟過去一樣，我方的立場在國家產業的利益之外，最重要的還是國人的健康跟糧食的安全，所以有關各個項目的任何談判的進行，都在這個原則上去進行，不會有特別的例外跟突出。
此外，副總統蕭美琴稱，台灣投資美國包含台積電（2330）生態系，被藍營批評是德公移山。卓榮泰回應，AI的快速發展是全球的共同需求，包括美國政府在內，也都對AI有強大的需要。
國內的產業會有自主性的全球布局，這也是產業自主，而產業自主也正是我們在跟美方談判「台灣模式」當中最重要的大原則，除了產業自主的投資之外，還有政府會提出金融的支持，希望雙方政府之間也能夠合作園區開發的一些事務，美方政府要提供給我們園區一些協助。
卓榮泰強調，不過A I在國內一直是世界上領先的地位，行政院持續會推出「A I新十大建設」，為的就是要延續、擴大在臺灣的護國群山，山在台灣、台灣就是山，沒有人移得走。
