台積生態系赴美挨批「德公移山」…卓榮泰：山在台灣 沒人移得走

副總統蕭美琴稱台灣承諾台積電生態系赴美投資，國民黨立法院黨團批評這是「德公移山」。行政院長卓榮泰說，國內產業的全球布局是基於產業自主，這是對美談判大原則；他稱，台灣AI產業地位領先，政府將持續推出AI新十大建設，「山在台灣，台灣就是山，沒有人移得走」。

此外，傳出台美談判擬以美規車進口零關稅、全面開放美豬換取稅率不疊加。卓揆說明，談判進度持續正面進行，行政院副院長鄭麗君所率團隊也在做最後書面整理。我方除了確保國家產業利益，最重要的是國人健康跟糧食安全。各項談判都以此原則進行，不會有特別例外跟突出。

蕭美琴近期接受加拿大廣播公司CBC專訪提到，台灣承諾在美國投資的不只台積電，還包含整個台積電生態系，引發國內產業憂心；立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對上述議題作相關說明。

卓榮泰指出，快速發展AI是全球共同需求，美國政府也在內，而國內產業有自主性的全球布局，這是產業自主，也是我方與美方談判「台灣模式」最重要的大原則。

除了產業自主投資，卓榮泰續指，政府將提出金融支持，希望雙方政府合作開發園區，而美方政府要提供園區一些協助。他強調，「AI在國內一直是世界上領先地位，我們持續會推出AI新十大建設，延續、擴大在台灣的護國群山。山在台灣，台灣就是山，沒有人移得走」。

