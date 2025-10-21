台灣軍官訪美不得展示國旗軍徽 參議員推法案盼解禁

快訊

中央社／ 華盛頓20日專電

年度美台國防工業會議登場，國防部軍備副部長鍾樹明依例穿西裝出席。重量級聯邦參議員克魯茲今天推出「台灣主權象徵法案」，期盼推翻多年禁令，讓台灣官員與軍人能於官方場合展示國旗及其他相關徽章。

克魯茲（Ted Cruz）、楊恩（Todd Young）及布萊克本（Marsha Blackburn）這3名共和黨參議員共同推出「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act），以解除自歐巴馬（Barack Obama）政府時期制定、禁止台灣外交官與軍人在美國官方訪問時展示主權象徵的規定。

根據中央社下午取得的法案文本，法案要求國務卿與國防部長允許中華民國（台灣）或駐美代表處的武裝部隊成員與政府代表，可以為了官方目的展示象徵中華民國主權標誌，例如國旗及軍事單位的相應徽章或標誌。

前述官方目的包括穿著正式制服、舉辦政府主辦的典禮或活動，以及於美國國務院與國防部的社群媒體上露出，推廣與台灣交流的活動。

這並非克魯茲首度提出「台灣主權象徵法案」，他2020年提案時，獲時任共和黨參議員、現任國務卿盧比歐（Marco Rubio）等連署支持。

克魯茲今年5月在東亞暨太平洋事務助理國務卿的人事聽證會上也提到，多年來。他一直對國務院禁止台灣盟友（Taiwanese allies）在美國領土上展示具有主權象徵的國旗等做法有疑慮。

「這是前總統歐巴馬時期的政策，於中國大使館的明確要求下提出。我反對這項政策，也推動立法要推翻，並多次在參議院外交委員會獲得兩黨支持，這也是委員會一貫且清晰的立場。」

克魯茲並鼓勵準助卿戴桑布雷（Michael George De Sombre）回歸「川普1.0」的政策，允許台灣展示主權象徵。「歐巴馬及拜登向共產中國政策屈服不是好政策，也不是川普政府該效法的政策。」

戴桑布雷已於今年10月10日宣誓就職。

據了解，台灣官員及軍人不得在美展示國家象徵的禁令，源於2015年1月台灣駐美代表處在雙橡園的爭議升旗事件。駐美代表處當時在雙橡園舉行元旦升旗典禮，是睽違36年後中華民國國旗首次在華府飄揚，引發美方高度不滿。

根據美國立法程序，參議院及眾議院必須通過文字一致的法案，法案才能送交總統簽署成為法律。

