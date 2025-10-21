停砍年金傷財政？ 藍白質疑推託

立法院司委會昨天排審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，多名藍營立委提案希望停砍年金。國民黨立委王鴻薇說，台電一年就虧千億元，政府卻一直說年金停砍會導致財政惡化，這都是推託之詞；民眾黨團總召黃國昌則批評，停砍退休金一年只需卅億元，「政府浪費、貪腐，都不知道有幾個卅億」。

列席的教育部次長朱俊彰昨指出，教育部對於年改的立場，是希望能保障退休教職員有適足的經濟生活安全保障，而依目前數據來看，約八十五％退休教職員月退休所得超過五萬元，針對物價波動也有相關檢討措施。

昨天審查的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，國民黨團與國民黨立委賴士葆、翁曉玲等人提案，為維護公教職員基本生活，停止逐年下降所得替代率；另外還有藍營立委提案，當消費者物價指數累計成長率達三％後，應予調整。

教育部書面報告指出，教職員年金改革目前挹注退撫基金達一三二一億元，倘若提前停止替代率逐年調降，教育人員退撫基金將提前三至四年用完，衝擊卅年財務安全的目標，基金財務不足的問題轉由下一世代承擔。

民進黨分析，國民黨團及藍營立委的眾多提案主要訴求「停砍年金」、「退休金隨現職調薪」，然而，當初改革讓所得替代率逐年降低至最六二點五％，過去某些文官高達八十％的替代率不再出現，就是為了能公平領錢，「退休金早已有隨物價調整的條例，現在改成跟現職人員一樣調薪，合理嗎？」國民黨又要大開倒車，讓危機再現。

