聽新聞
0:00 / 0:00

NCC委員審查 蔣榮先：中天換照案 未必再上訴

聯合報／ 記者李成蔭彭慧明／台北報導

立法院交通、教文委員會聯席會議昨天審查國家通訊傳播委員會（NCC）主委被提名人蔣榮先及副主委被提名人程明修。由於NCC先前在中天新聞換照案多次官司敗訴，蔣榮先表示，與中天新聞台之間多起行政訴訟，若一再上訴又敗訴，他當選主委後，會與法律單位檢討是否有其他的措施，未必繼續打官司。

國民黨立委葛如鈞關心政府擬在中小學禁止中國大陸社群影音平台「抖音」，詢問蔣榮先是否同意；蔣回應，不會以強制力做限制，但教育部針對中小學生接觸的資訊設有不當資訊防制機制。

眾多立委也關注，兩人何時接獲行政院長卓榮泰徵詢？蔣榮先原先稱與卓揆分別在六月、七月見過面，之後又改口說是五月，引發眾多立委不滿，批蔣回答草率，如何行使好NCC主委職務。

NCC主委、副主委在內共四名NCC委員懸缺逾一年，卓揆曾於今年四月底就說已有名單，但直到七月底才提出，引發外界質疑，是要等到第一波大罷免過後。

洪孟楷昨詢問蔣榮先，究竟何時跟卓榮泰碰面？蔣榮先表示，詳細日期已經忘了，僅記得兩次會談，大約是六月、七月，應該是一次是六月、一次是七月，是在院長辦公室談的，第一次談的時間比較長，大約廿分鐘，兩次會談都僅談到希望他能擔任被提名人。

由於蔣榮先語氣充滿不確定，引發洪孟楷不滿，批評重要問題都答不清楚，如此草率，又怎麼放心讓蔣榮先擔任主委一職。詢問結束前，洪再次詢問：「什麼時候院長找你談過？」蔣榮先強調，自己不是隨便回答，剛剛回答六月是憑記憶，查了行事曆後確定是五月五日。洪孟楷也詢問副主委被提名人程明修何時被徵詢，程也表示是在五月五日。洪孟楷質疑，若雙方五月才見面，那卓榮泰四月底就說有名單，到底是誰在說謊？

民眾黨立委黃國昌也批，當初卓榮泰對提名NCC委員名單跳票，說是「要配合有人生涯考量」；中華民國政府這麼重要的職位，可以這樣拖？

洪孟楷、黃國昌等人都詢問有關NCC行政中立的問題，蔣榮先回應，一定會讓NCC成為專業、體察民意的獨立機關，他會與朝野政黨保持等距，一定行政中立；程明修也說，會設法提升社會對NCC的信任，「讓NCC成為全民的NCC」。

NCC 中天新聞

延伸閱讀

黃國昌走讀案約談1個多小時 批檢問「集會遊行定義」莫名其妙

魚翅宴照片誰洩漏？黃國昌喊告發 當事人張榮興尷尬受理

水面光電將納環評 年底提廢棄處理方案

鄭麗文「親中」？ 黃國昌：捍衛自由民主是共同價值

相關新聞

台積電生態系將赴美？國民黨團轟賴清德「德公移山」賣台

副總統蕭美琴拋出台灣投資美國晶片產業，其中不只是台積電，還保括生態系其它部分。國民黨立法院黨團今天開記者會批評，讓台灣優...

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

人稱「鎢鋼大王」的「春保森拉天時鎢鋼合金集團」總裁廖萬隆病逝，與他曾同期擔任國民黨中常委的前立委李德維感慨，聽到消息很震...

鄭麗文暢談藍白合不只侷限於選舉分配 江和樹叫好：推可以當選的人

國民黨主席鄭麗文今天說，藍白合作不該只侷限於選舉分配，而要結合政策與理念，成為政黨合作與民主政治的新典範。對此，民眾黨中...

NCC委員審查 蔣榮先：中天換照案 未必再上訴

立法院交通、教文委員會聯席會議昨天審查國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委被提名人蔣榮先及副主委被提名人程明修。由於ＮＣＣ先...

停砍年金傷財政？ 藍白質疑推託

立法院司委會昨天排審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，多名藍營立委提案希望停砍年金。國民黨立委王鴻薇說，台電一...

台積生態系赴美？藍批「德公移山」 國發會葉俊顯：事前不知情

副總統蕭美琴日前受訪指出台灣承諾台積電生態系赴美投資，國發會主委葉俊顯昨在國會坦言，事前不知情，看媒體報導才知道。國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。