NCC委員審查 蔣榮先：中天換照案 未必再上訴

立法院交通、教文委員會聯席會議昨天審查國家通訊傳播委員會（NCC）主委被提名人蔣榮先及副主委被提名人程明修。由於NCC先前在中天新聞換照案多次官司敗訴，蔣榮先表示，與中天新聞台之間多起行政訴訟，若一再上訴又敗訴，他當選主委後，會與法律單位檢討是否有其他的措施，未必繼續打官司。

國民黨立委葛如鈞關心政府擬在中小學禁止中國大陸社群影音平台「抖音」，詢問蔣榮先是否同意；蔣回應，不會以強制力做限制，但教育部針對中小學生接觸的資訊設有不當資訊防制機制。

眾多立委也關注，兩人何時接獲行政院長卓榮泰徵詢？蔣榮先原先稱與卓揆分別在六月、七月見過面，之後又改口說是五月，引發眾多立委不滿，批蔣回答草率，如何行使好NCC主委職務。

NCC主委、副主委在內共四名NCC委員懸缺逾一年，卓揆曾於今年四月底就說已有名單，但直到七月底才提出，引發外界質疑，是要等到第一波大罷免過後。

洪孟楷昨詢問蔣榮先，究竟何時跟卓榮泰碰面？蔣榮先表示，詳細日期已經忘了，僅記得兩次會談，大約是六月、七月，應該是一次是六月、一次是七月，是在院長辦公室談的，第一次談的時間比較長，大約廿分鐘，兩次會談都僅談到希望他能擔任被提名人。

由於蔣榮先語氣充滿不確定，引發洪孟楷不滿，批評重要問題都答不清楚，如此草率，又怎麼放心讓蔣榮先擔任主委一職。詢問結束前，洪再次詢問：「什麼時候院長找你談過？」蔣榮先強調，自己不是隨便回答，剛剛回答六月是憑記憶，查了行事曆後確定是五月五日。洪孟楷也詢問副主委被提名人程明修何時被徵詢，程也表示是在五月五日。洪孟楷質疑，若雙方五月才見面，那卓榮泰四月底就說有名單，到底是誰在說謊？

民眾黨立委黃國昌也批，當初卓榮泰對提名NCC委員名單跳票，說是「要配合有人生涯考量」；中華民國政府這麼重要的職位，可以這樣拖？

洪孟楷、黃國昌等人都詢問有關NCC行政中立的問題，蔣榮先回應，一定會讓NCC成為專業、體察民意的獨立機關，他會與朝野政黨保持等距，一定行政中立；程明修也說，會設法提升社會對NCC的信任，「讓NCC成為全民的NCC」。

