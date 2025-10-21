聽新聞
談未來能源政策 蔡英文：以理性數據檢視能源轉型

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

前總統蔡英文的「想想論壇」日前發表兩篇有關能源議題的文章，她前天在臉書分享其中一篇，並談到對未來能源政策方向的看法，她說，不管台灣要不要接受新一代的核能科技，或是再生能源在發展的過程中，所遇到的挑戰、涉貪個案，都不能否定這些關於能源的事實、理性的數據，唯有透過這些數據，來檢視能源轉型現階段的成果，才能共同決定台灣能源的下一步。

蔡英文指出，二○一六年，她執政以前，全年供電綠燈僅五十天；到了二○二○年，全年供電綠燈超過三百天；二○二二年，綠能發電占比超過核電；二○二四年，燃氣發電占比超過燃煤發電。

蔡英文表示，在氣候極端化、國際局勢高度變動的今天，發展再生能源已是跨黨派的共識；台灣三個主要政黨都提出二○三○年再生能源發電占比，要達到三成的共同目標，除了減碳，也是確保台灣安全與維持產業國際競爭力的關鍵。

她說，面對能源轉型的挑戰，應該聚焦在已有共識的事情上，並且用理性、務實的態度，避免以政治來影響再生能源的發展。

兩篇專文分別是十張圖看懂台灣能源轉型，以及由學者林子倫執筆的「新能源 台灣不能回頭的戰略路徑」。

林子倫一文聚焦，面對極端氣候地緣政治風險、國際供應鏈中斷的挑戰，思考的重點應該是「台灣需要什麼樣的能源系統，才真正具備抵禦衝擊、快速回復的能力」；簡單來說，台灣的能源安全不僅是確保進口油氣穩定，而是要建立一個具韌性、適應力與民主治理特質的能源系統。

文中提到，台灣作為出口導向國家，產業發展也面臨國際供應鏈的減碳要求，必須提高使用綠電台積電需要綠電，半導體需要綠電，使用綠電，勢必成為台灣產業在國際市場提升競爭力的關鍵戰略。

