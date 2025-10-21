台積生態系赴美？藍批「德公移山」 國發會葉俊顯：事前不知情

副總統蕭美琴日前受訪指出台灣承諾台積電生態系赴美投資，國發會主委葉俊顯昨在國會坦言，事前不知情，看媒體報導才知道。國民黨立法院黨團批評，讓台灣優勢的ＩＣＴ產業赴美，根本是賴清德總統「德公移山」，民進黨賣掉「護國神山」及產業鏈「護國山脈」，還沾沾自喜。

蕭美琴近期接受加拿大廣播公司ＣＢＣ專訪提到，台灣承諾在美國投資的不只台積電，還包含整個台積電生態系。國內產業憂心。

國民黨團書記長羅智強批評，國民黨「護國造山」，民進黨則是「德公移山」，導致台灣快速被掏空；民進黨要賣掉的不僅是護國神山，而是整個護國山脈打包賣掉，這是什麼樣的喪權辱國、出賣台灣的政府？國民黨團首席副書記長林沛祥抨擊，連相關ＩＣＴ（資訊與通訊科技）產業跟著移往美國，將對台灣產業造成毀滅性傷害。

國民黨立委牛煦庭表示，台積電從赴美投資，到變成生態系的搬移，民進黨政府正在自毀長城，現在要擔心的是除了台積電，還有更多大小不同規模的產業鏈出走，台灣矽盾從此歸零。

葉俊顯昨天首次至立院經濟委員會進行業務報告，朝野立委均關注蕭美琴受訪內容，擔憂人才甚至產業外移。國民黨立委張嘉郡詢問，蕭美琴言論事前是否與行政院溝通？葉俊顯說，行政院副院長鄭麗君領導的「台美談判小組」，國發會並沒有參與。引來張嘉郡不滿稱，國發會與國家發展息息相關，主委是經濟發展總舵手，台灣若被掏空，主委還有什麼事情可以做？

楊瓊瓔要求，國發會針對台積電與生態系都赴美投資提出影響評估。葉俊顯詢問，「三個月方便嗎？」楊瓊瓔當場打回票，強調國內產業都急得跟熱鍋上的螞蟻，還要三個月評估，國發會更應該以本國產業作為利基點。

商品推薦