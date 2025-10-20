史瓦帝尼觀光環境部長訪台 聚焦氣候變遷動物保育

史瓦帝尼王國觀光暨環境事務部長姆孔妲今天首度率團訪台，外交部表示，姆孔妲此行著重雙邊觀光、氣候變遷及野生動物保育合作等議題，並拜會外交部、環境部等部會。

外交部晚間發布新聞稿指出，史瓦帝尼王國觀光暨環境事務部長姆孔妲（Jane Mkhonta-Simelane）於20日至24日率團來台訪問，團員包括國會參議院議員田瑪斯瓦蒂公主（Temaswati Tiffany Dlamini）、國會眾議院議員德拉米尼（Lomalanga I. Dlamini，另譯：戴羅蘭）及王家自然保育顧問芮里（Terence EvezardReilly，另譯：泰德雷利）夫婦等共5人，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，台史兩國高層交流密切，外交部長林佳龍於今年4月以總統特使身分訪問史瓦帝尼王國後，積極推動台史觀光合作交流，更於9月25日至10月2日成功籌組史瓦帝尼王國觀光踩線團，積極協助史國振興及開拓觀光資源、促進台史雙邊人員與觀光交流。

外交部說明，此行是姆孔妲首度訪台，在台期間將著重台史雙邊觀光、氣候變遷及野生動物保育合作等議題，並拜會外交部長林佳龍、環境部長彭啟明、交通部常務次長林國顯，並接受外交部政務次長吳志中晚宴，以及參訪台北市立木柵動物園、台灣珍古德協會等單位。

外交部強調，台史建交57年以來，兩國關係一向緊密，並奠定堅實的合作基礎。外交部將持續秉持「總合外交」政策理念，積極推動「榮邦計畫—永續觀光」，深化與史國在各領域之合作，增進兩國情誼與人民福祉，並共同促進觀光永續發展及區域穩定繁榮。

