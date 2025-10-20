立院審NCC正副主委被提名人 準主委認中天訴訟若屢敗可考慮其他方式

國家通訊傳播委員會（NCC）先前在中天新聞換照案多次官司敗訴。NCC委員被提名人兼內定主委蔣榮先20日表示，與中天新聞台之間多起行政訴訟，若一再上訴又敗訴，他當選主委會與法律單位檢討是否有其他的措施，未必繼續打官司；並承諾將來會與各黨派好友保持「政治等距」，讓NCC恢復專業、獨立的形象。

另一位被提名人兼副主委程明修則表示，為了證明NCC獨立性與利益迴避，他個人願意揭露自己曾經任職或擔任過的企業職務，接受社會檢驗，他也不反對建立NCC委員自我揭露相關經歷。

程明修也是被提名人中唯一標註「國民黨籍」者，但他說自己好像很久沒交黨費，近期也沒有接到國民黨主席選舉相關通知，更沒有去投票。他被立委調侃為「長期失聯黨員」，不過程明修指出，即使他是國民黨籍，但在學術研究與工作上，並無任何對政黨的偏頗或爭議。

立法院交通委員會今日審查行政院提報四位國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員提名人，蔣榮先與另一位提名人間內定副主委程兩人先進行審查。「必考題」中天新聞換照案被立委輪番提出。蔣榮先坦言當初NCC多次處罰中天新聞，有多起行政訴訟，官司若再敗訴，會與法律單位檢討是否有其他的措施，未必繼續打官司。

2020年11月18日，NCC以中天新聞台「多次違規、內控機制失靈，大股東蔡衍明嚴重干預新聞運作」等理由，最後不同意中天新聞台換照。除了中天新聞台在有線電視停播外，空出的52頻道也由時任NCC主委陳耀祥公開表示「希望給公廣集團新聞頻道一個機會」，最後由華視新聞資訊台入主，但仍有部分系統台以跳頻方式，未讓華視新聞資訊台上架。

中天新聞不服處分，也提出多起行政訴訟。立委洪孟楷等人指出，NCC關閉中天新聞，被社會指為政治介入、NCC更變成「髒CC」。目前NCC已經累積26敗，且有部分已經敗訴定讞，NCC編列的官司預算年年增加。立委詢問蔣榮先是否表示先前NCC濫罰、以及是否還繼續花納稅錢上訴，如果最終換照處分的行政訴訟敗訴，要做什麼處分？

蔣榮先表示，當初中天換照案時引爆的爭議和輿論，引發程序正義問題，他認為要「深刻檢討」。對立委追問一再敗訴該如何面對？蔣榮先表示，如果相關訴訟造成浪費，有可能不要再進行，但要與法律單位重新再研議應對方案。

立委再追問，如果拒絕換照的行政處分最後敗訴，法院撤銷原處分，NCC必須另為處分，該如何面對？ 蔣榮先則表示，目前案件都還在法律訴訟中，將來若涉及「相關問題」（敗訴），就回歸法律規範，立委再追問要做何種處分？蔣榮先則繼續「跳針」表示，如果司法判決結果是撤銷原處分，「就根據司法判決」。

