副主委被提名人程明修：盼讓NCC成為全民的NCC

中央社／ 台北20日電
立法院交通委員會今天審查行政院函送國家通訊傳播委員會委員提名名單，副主委被提名人程明修出席備質詢。聯合報記者林伯東／攝影
立法院交通、教育文化委員會聯席會議今天審查行政院提名NCC委員人事案，NCC副主委被提名人程明修表示，隨著數位匯流時代來臨，NCC將面臨監理體制挑戰，他期許未來有機會完善法規，提升社會對NCC的信任，「讓NCC成為全民的NCC」。

行政院7月底宣布，提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

立法院交通、教育及文化委員會聯席會議審查行政院函送NCC委員提名名單，今天排審蔣榮先、程明修；22日排審黃葳威、羅慧雯。

行政院秘書長張惇涵說明，4位被提名人專長涵蓋資訊、法律、傳播、財經領域，兼具學術專業及政策實務，其中，程明修為中國國民黨籍，其餘3位均為無黨籍。

程明修今天列席立法院交通、教育及文化委員會聯席會議並備質詢。他表示，NCC設立之初，他以法律專業參與訴願審議委員會，親身經歷NCC起步初期面臨的法制環境挑戰。

程明修說，隨著數位匯流時代來臨，傳統電信、廣播、電視的界線日漸模糊，通訊與媒體產業融合迅速，產生許多新的服務型態，對NCC監理體制將是深層挑戰，首要是既有的管制法律遭到外界質疑，特別是「黨政軍條款」的裁罰對象受到挑戰。

程明修指出，「廣播電視法」和「衛星廣播電視法」規範的分歧，也需要做一次性的處理；有線電視業者目前面臨產業生態的挑戰，在管制密度上出現鬆綁的呼聲。

程明修認為，既有的傳統法規已無法涵蓋新型態的服務類型，尤其是對於跨平台業者的管制，恐出現漏洞，導致「平台無責、內容無控」的現象。另外，大多數跨國平台未在台灣落地，造成執法困難。

程明修期許，未來在完善法規環境、提升透明度與公共參與機制，能建立更符合現代需求的法制基礎，同時，提升社會對NCC的信任，「讓NCC成為全民的NCC」。

民眾黨立委林國成、民進黨立委蔡其昌、國民黨立委黃健豪及廖先翔都關切程明修的黨籍身分。程明修回應，因為個人家庭背景緣故，高中時期他加入國民黨。

程明修說，2007年他擔任政務人員，當時他在政黨欄填註「國民黨」，但從工作以來，沒有參與黨的運作，目前沒有繳黨費，不是國民黨終身黨員，近期也沒有收到黨主席選舉的投票通知單，「對於NCC委員應該扮演的獨立性角色，我從來沒有質疑過」。

NCC 國民黨 有線電視

