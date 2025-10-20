張榮興魚翅宴風波再起 內政部：事後陳報符合規定

快訊

中央社／ 台北20日電

警政署長張榮興擔任北市警局長時，與角頭吃「魚翅宴」風波再受關注。內政部今天表示，張榮興當時受邀討論青山宮遶境安全維護，事先不知此特定對象將出席，餐會後張榮興隨即陳報警政署，相關程序都符合規定，並無不法，勿以訛傳訛。

媒體報導，媒體人馬郁雯今天與律師柯晨皓等人召開記者會，指國民黨立委王鴻薇助理張凱維去年曾販售張榮興「魚翅宴」的私人行程畫面。

民眾黨立委黃國昌今天質詢指出，張榮興也是遭跟拍受害人，曾被拍到在萬華芳明館和角頭吃魚翅宴的畫面如何流出、有無可能被設局等。張榮興答詢，他之前就解釋清楚，這是議員邀約的勤務需求，且有經報備過，監視器畫面應為業者的，但如何流出要調查，會進行相關了解。

內政部晚間透過新聞稿表示，張榮興當時接受時任市議員陳政忠邀約，於民國112年5月26日赴宴，討論青山宮遶境活動安全維護，與會者包含台北市民政局長、萬華區區長、北市警局萬華分局長、公關室主任等人。但因張榮興事前不知此特定對象將出席餐會，因此無從先行簽報並知會政風機構，沒有違反相關規定情形。

內政部指出，張榮興在餐會後，立即依「警察人員與特定對象接觸交往規定」第8點，填具「與特定對象接觸交往報告表」陳報警政署，相關程序都符合規定。

內政部強調，張榮興在職期間一向奉公守法，對於任何可能涉及不當的往來都嚴謹處理，這次事件已查明並無不法，呼籲外界勿以訛傳訛，以免造成社會誤解。內政部警政署也將持續堅守廉潔紀律，專注於維護社會治安與守護人民安全的使命。

張榮興 內政部 北市

