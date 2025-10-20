江啟臣接見澳洲跨黨派議員訪團 盼深化台澳政經合作

立法院副院長江啟臣今天下午接見「澳洲跨黨派國會議員」一行人，他表示，澳洲資源豐富，台灣則在製造與半導體產業具全球競爭優勢，雙方經濟結構高度互補。他預計2026年3月率團赴澳洲雪梨，強化台澳實質交流。

立法院副院長江啟臣今天下午在民進黨立委邱議瑩、國民黨立委張嘉郡及民眾黨立委林憶君等人陪同下，接見「澳洲跨黨派國會議員」喬傑納斯（SteveGeorganas）眾議員伉儷一行5人。

江啟臣特別感謝澳洲國會長期支持台灣，並對「澳洲國會友台小組」的貢獻表達誠摯謝意。

江啟臣提到，此次來訪的議員皆為友台小組重要成員，長年支持台灣，積極促進台澳交流。澳洲國會多次以跨黨派方式通過友台動議，支持台灣參與國際事務，展現堅定友誼與理念相近的夥伴關係。他強調，台海穩定與印太安全是澳洲高度關切的議題，台澳共享民主價值與地緣利益，合作基礎堅實而深厚。

在經貿合作方面，江啟臣表示，澳洲資源豐富，台灣則在製造與半導體產業具全球競爭優勢，雙方經濟結構高度互補。澳洲推動「澳洲製造的未來」（Future Made in Australia）政策，與台灣的產業發展方向相契合，為深化雙邊合作創造更多契機。

江啟臣指出，身為立法院世界台商之友會會長，預計2026年3月率團赴澳洲雪梨參加活動，屆時亦將邀集跨黨派委員同行，以強化台澳實質交流。

訪團團長、眾議員喬傑納斯感謝江啟臣及各黨立委的熱情接待，表示本次訪問代表澳洲多元政黨與地區，旨在深化對台認識、強化雙邊合作。他透露，台灣自1960年起即為澳洲重要貿易夥伴，雙邊貿易穩定成長並具潛力。台灣是澳洲天然氣、煤炭及礦產的重要市場，雙方可望建立更緊密的長期合作，並攜手推動再生能源轉型。

談及區域政治情勢，喬傑納斯眾議員強調，對話與合作是化解分歧的關鍵。澳洲致力尋求更多理念相近的夥伴，共同維護印太地區的和平與穩定。他並認為，除官方層面外，民間交流亦是深化雙邊關係的重要基石。

雙方就「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及區域安全、台澳政治及經貿合作、美國關稅及國際貿易、農業及能源等議題廣泛交換意見。這次會晤歷約1小時，氣氛友好愉快，在雙方互贈禮品及合影後圓滿結束。

商品推薦