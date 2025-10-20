台積電生態系將赴美？國民黨團轟賴清德「德公移山」賣台

副總統蕭美琴拋出台灣投資美國晶片產業，其中不只是台積電，還保括生態系其它部分。國民黨立法院黨團今天開記者會批評，讓台灣優勢的ICT產業赴美，根本是賴清德總統「德公移山」，民進黨賣掉台積電「護國神山」及產業鏈「護國山脈」還沾沾自喜。國民黨團要求民進黨政府，不能被美國予取予求，草率做出自毀長城行為。

副總統蕭美琴近期接受加拿大廣播公司CBC專訪提到，承諾川普政府在美國投資的不只台積電，還包含整個台積電生態系；國內產業憂心，認為台灣現在連資通訊相關產業也整碗送給美國，台灣未來恐難立足。

國民黨團書記長羅智強表示，國民黨「護國造山」，民進黨則是「德公移山」，國民黨半世紀打造護國神山和護國神山群，現在民進黨「德公移山」政策下，快速被掏空，民進黨要賣掉的不僅是護國神山，而是整個護國山脈打包賣掉，這是甚麼樣的喪權辱國、出賣台灣的政府？

國民黨團要求民進黨政府，不能對美國要求予取予求，即便是最重要的盟友，但是仍須有為有守；民進黨政府必須拿出辦法、行動和決心告訴美國，觸及台灣最重要的核心利益時，要有說「不」的勇氣。國民黨團會在立院持續監督，呼籲民進黨政府三思而後行；國民黨團也希望，川普政府看到台灣釋出這麼多善意之後，也能看到川普政府的善意。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，古有愚公移山，今有「德公移山」，賴總統現在連相關ICT產業「資訊與通訊科技（Information and Communication Technology）」 也要跟著移往美國；民進黨政府是「前人砍樹、後人曬太陽」，如此將對台灣產業造成毀滅性傷害。

國民黨立委吳宗憲質疑，民進黨說台灣相關ICT產業移到美國，可以「賺爛全世界」，那麼以追逐利益為目的商人，為何不早這麼做？美國又為何要求他國產業往美國移？民進黨政府正在做相反的事，民進黨政府在騙人、政客也在騙人，這彷彿如千年前番邦向宗主國朝貢般。

國民黨立委牛煦庭表示，台積電從投資到百分之五十設廠，現在變成生態系的搬移，在在顯示民進黨政府正在自毀長城，美國要的是「再工業化」，剝奪台灣ICT產業不可替代性，現在要擔心的是除了台積電，還有更多大小不同規模的產業鏈出走，全部遷移，台灣矽盾從此歸零。 國民黨團今天舉行「『德公移山』─賣台！ICT生態系要到美國？」記者會，書記長羅智強出席。記者曾吉松／攝影

