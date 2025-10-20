快訊

大雨來襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來區中小學、幼兒園停班課

風神外圍東北季風共伴風雨「未達標」 北市明天正常上班上課

宜蘭縣明天放豪雨假！恐有強降雨 縣府宣布停止上班上課

台積電生態系將赴美？國民黨團轟賴清德「德公移山」賣台

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨團今天舉行「『德公移山』─賣台！ICT生態系要到美國？」記者會，書記長羅智強（中）、首席副書記長林沛祥（右）、吳宗憲（左）出席。記者曾吉松／攝影
國民黨團今天舉行「『德公移山』─賣台！ICT生態系要到美國？」記者會，書記長羅智強（中）、首席副書記長林沛祥（右）、吳宗憲（左）出席。記者曾吉松／攝影

副總統蕭美琴拋出台灣投資美國晶片產業，其中不只是台積電，還保括生態系其它部分。國民黨立法院黨團今天開記者會批評，讓台灣優勢的ICT產業赴美，根本是賴清德總統「德公移山」，民進黨賣掉台積電「護國神山」及產業鏈「護國山脈」還沾沾自喜。國民黨團要求民進黨政府，不能被美國予取予求，草率做出自毀長城行為。

副總統蕭美琴近期接受加拿大廣播公司CBC專訪提到，承諾川普政府在美國投資的不只台積電，還包含整個台積電生態系；國內產業憂心，認為台灣現在連資通訊相關產業也整碗送給美國，台灣未來恐難立足。

國民黨團書記長羅智強表示，國民黨「護國造山」，民進黨則是「德公移山」，國民黨半世紀打造護國神山和護國神山群，現在民進黨「德公移山」政策下，快速被掏空，民進黨要賣掉的不僅是護國神山，而是整個護國山脈打包賣掉，這是甚麼樣的喪權辱國、出賣台灣的政府？

國民黨團要求民進黨政府，不能對美國要求予取予求，即便是最重要的盟友，但是仍須有為有守；民進黨政府必須拿出辦法、行動和決心告訴美國，觸及台灣最重要的核心利益時，要有說「不」的勇氣。國民黨團會在立院持續監督，呼籲民進黨政府三思而後行；國民黨團也希望，川普政府看到台灣釋出這麼多善意之後，也能看到川普政府的善意。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，古有愚公移山，今有「德公移山」，賴總統現在連相關ICT產業「資訊與通訊科技（Information and Communication Technology）」 也要跟著移往美國；民進黨政府是「前人砍樹、後人曬太陽」，如此將對台灣產業造成毀滅性傷害。

國民黨立委吳宗憲質疑，民進黨說台灣相關ICT產業移到美國，可以「賺爛全世界」，那麼以追逐利益為目的商人，為何不早這麼做？美國又為何要求他國產業往美國移？民進黨政府正在做相反的事，民進黨政府在騙人、政客也在騙人，這彷彿如千年前番邦向宗主國朝貢般。

國民黨立委牛煦庭表示，台積電從投資到百分之五十設廠，現在變成生態系的搬移，在在顯示民進黨政府正在自毀長城，美國要的是「再工業化」，剝奪台灣ICT產業不可替代性，現在要擔心的是除了台積電，還有更多大小不同規模的產業鏈出走，全部遷移，台灣矽盾從此歸零。

國民黨團今天舉行「『德公移山』─賣台！ICT生態系要到美國？」記者會，書記長羅智強出席。記者曾吉松／攝影
國民黨團今天舉行「『德公移山』─賣台！ICT生態系要到美國？」記者會，書記長羅智強出席。記者曾吉松／攝影

民進黨 美國 國民黨

延伸閱讀

台中會展中心明試營運…賴清德、盧秀燕將同框 議員問準備好了嗎？

民眾黨走讀衝突 黃國昌出庭：賴清德政府集遊惡法打壓不同聲音

鄭麗文當選 陸學者：反映天然獨也反思民進黨反中的虛偽

影／會見習近平？鄭麗文：有更大民意做後盾 到對岸更有代表性

相關新聞

台積電生態系將赴美？國民黨團轟賴清德「德公移山」賣台

副總統蕭美琴拋出台灣投資美國晶片產業，其中不只是台積電，還保括生態系其它部分。國民黨立法院黨團今天開記者會批評，讓台灣優...

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

人稱「鎢鋼大王」的「春保森拉天時鎢鋼合金集團」總裁廖萬隆病逝，與他曾同期擔任國民黨中常委的前立委李德維感慨，聽到消息很震...

鄭麗文暢談藍白合不只侷限於選舉分配 江和樹叫好：推可以當選的人

國民黨主席鄭麗文今天說，藍白合作不該只侷限於選舉分配，而要結合政策與理念，成為政黨合作與民主政治的新典範。對此，民眾黨中...

副主委被提名人程明修：盼讓NCC成為全民的NCC

立法院交通、教育文化委員會聯席會議今天審查行政院提名NCC委員人事案，NCC副主委被提名人程明修表示，隨著數位匯流時代來...

審查NCC委員 立委關切媒體播放台北車站性侵影像

立法院交通、教育文化委員會聯席會議今天審查行政院提名NCC委員人事案，多位民進黨立委關心台北車站性侵案影像外流，媒體使用...

華府直擊／稀土對關稅大戰升級 台灣是中美角力籌碼？

中國大陸近期意外針對稀土出口強化控管，引發美國大為不滿，美國總統川普甚至宣布擬自11月起，在既有關稅之上，再向中國開徵100%的關稅，讓美國對中關稅稅率恐衝上157%之高，令美中貿易情勢再度升級。美中雙方彼此不滿，是否會讓台灣成為「談判籌碼」上桌？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。