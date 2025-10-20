NCC陷「無法開會」僵局 郭昱晴點出三大憂慮、建議強化反詐
立法院交通委員會20日審查NCC委員提名名單，立委郭昱晴指出，NCC為獨立機構，但公眾常憂心政策偏頗、媒體執照審查、節目內容及電信相關等政策透明度不足。隨著NCC委員任期屆滿而無法召開委員會，目前有高達104件涉及全民利益的事項全部停擺。
郭昱晴提問，如何確保NCC決策獨立？重大決策涉及媒體管制，如何建立更透明決策程序？NCC管轄範圍與平台界線模糊，如何在防治假訊息與保障言論自由間取得平衡？
NCC主委被提名人蔣榮先回應，目前NCC因無法滿足最低開會人數而累積許多案件，未來這104列管案件會由正式委員來審查。NCC是合議制，意見不同意時會寫不同意見表達書，讓公務機關將來可以依循當時決策是否有瑕疵。
蔣榮先認為，郭昱晴也提到非常重要的問題，假訊息是國民最痛苦的指標，NCC負責堵詐，會跟電信公司進行假訊息的防治，目前每個月數千萬的簡訊已降低至不到1%。
郭昱晴針對近年詐騙猖獗表示，今年8月發生民眾接獲冒充NCC的詐騙電話，造成上百萬元財損，強調詐騙不僅限台灣，而是全球性問題。NCC強化電信業者身分查核（KYC）責任，將來如何進一步防堵？
郭昱晴提出三大建議：第一、加強電信業者員工訓練與稽核頻率；第二、跨部會聯手社福單位，保護經濟弱勢者免於詐騙；第三、建立平台端通報、封鎖機制，減少詐騙號碼流通。
蔣榮先以受害者心聲回應，「若我是被詐騙者，心中會有三個想法：第一，錢追回來；第二，壞人抓起來；第三，在社會上重新站起來。」他強調，政府要有強烈決心讓民眾知道，當民眾受到假訊息侵害時，他不是孤軍奮戰，整個國家社會會來保護人民。
