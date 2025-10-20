快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
人稱「鎢鋼大王」的「春保森拉天時鎢鋼合金集團」總裁廖萬隆病逝。圖／聯合報系資料照片
人稱「鎢鋼大王」的「春保森拉天時鎢鋼合金集團」總裁廖萬隆病逝，與他曾同期擔任國民黨中常委的前立委李德維感慨，聽到消息很震驚不捨，廖為黨出錢出力，是台商領袖，對黨務經營的觀點也真知灼見。黨務人士透露，在國民黨前主席洪秀柱沒連任後，廖萬隆便慢慢淡出黨務。

廖萬隆18日清晨病逝，享壽77歲。他響應政府「鮭魚返鄉」自大陸返台投資後，在全台開有5家「薆悅酒店」，一名老幹部回憶，廖萬隆管理上注重細節，每天早上會要求把早餐的每道菜傳去給他看，還曾因稀飯太稀而要求重煮，但待人也有溫暖的一面。

廖萬隆除了是知名企業家之外，也曾擔任過國民黨多屆中常委。與廖萬隆是多年同事的李德維說，他們在中常委任期間有非常多互動，廖萬隆是大家非常重視的台商領袖，對黨務經營的觀點也真知灼見，今天聽到這消息真的很不捨；對他來說，廖萬隆是很阿莎力的大哥。廖萬隆是國民黨前主席洪秀柱的支持者，大約在2017年後就慢慢淡出黨務。

地方人士指出，廖萬隆早年在大陸福建經商，財力雄厚，當時就與時任中共福建省委書記習近平交好；他也為國民黨出錢出力，是很多人的金主，他在黨內也自詡為鴻海集團創辦人郭台銘等級的人。

國民黨黨務人士說，廖萬隆也致力於兩岸和平交流，卻遭有心人士打成「紅」頂商人，這讓他非常不甘心，更積極參與黨務，在2017年黨內選舉時推出眾多黨代表、中央委員，當時是黨內很大的連線，可惜後來洪秀柱未當選，黨內發展也不如他所希望的，雖然慢慢淡出，但仍與大家有聯絡，本來還想要約餐敘，沒想到卻傳來這樣的消息。

國民黨 洪秀柱 中常委

