「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因
人稱「鎢鋼大王」的「春保森拉天時鎢鋼合金集團」總裁廖萬隆病逝，與他曾同期擔任國民黨中常委的前立委李德維感慨，聽到消息很震驚不捨，廖為黨出錢出力，是台商領袖，對黨務經營的觀點也真知灼見。黨務人士透露，在國民黨前主席洪秀柱沒連任後，廖萬隆便慢慢淡出黨務。
廖萬隆18日清晨病逝，享壽77歲。他響應政府「鮭魚返鄉」自大陸返台投資後，在全台開有5家「薆悅酒店」，一名老幹部回憶，廖萬隆管理上注重細節，每天早上會要求把早餐的每道菜傳去給他看，還曾因稀飯太稀而要求重煮，但待人也有溫暖的一面。
廖萬隆除了是知名企業家之外，也曾擔任過國民黨多屆中常委。與廖萬隆是多年同事的李德維說，他們在中常委任期間有非常多互動，廖萬隆是大家非常重視的台商領袖，對黨務經營的觀點也真知灼見，今天聽到這消息真的很不捨；對他來說，廖萬隆是很阿莎力的大哥。廖萬隆是國民黨前主席洪秀柱的支持者，大約在2017年後就慢慢淡出黨務。
地方人士指出，廖萬隆早年在大陸福建經商，財力雄厚，當時就與時任中共福建省委書記習近平交好；他也為國民黨出錢出力，是很多人的金主，他在黨內也自詡為鴻海集團創辦人郭台銘等級的人。
國民黨黨務人士說，廖萬隆也致力於兩岸和平交流，卻遭有心人士打成「紅」頂商人，這讓他非常不甘心，更積極參與黨務，在2017年黨內選舉時推出眾多黨代表、中央委員，當時是黨內很大的連線，可惜後來洪秀柱未當選，黨內發展也不如他所希望的，雖然慢慢淡出，但仍與大家有聯絡，本來還想要約餐敘，沒想到卻傳來這樣的消息。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言