鄭麗文暢談藍白合不只侷限於選舉分配 江和樹叫好：推可以當選的人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨中央委員江和樹今為國民黨主席鄭麗文所說的藍白合方式叫好。圖／江和樹提供
國民黨主席鄭麗文今天說，藍白合作不該只侷限於選舉分配，而要結合政策與理念，成為政黨合作與民主政治的新典範。對此，民眾黨中央委員江和樹叫好，表示應思考如何推派可以當選的候選人，而不是考慮屬於哪個政黨。因為百姓思考的不是要誰當總統，而是必須是真正能為百姓想的總統。

鄭麗文今天接受廣播專訪時，談到未來與民眾黨的合作關係，民眾黨主席黃國昌有意參選新北市長，明年初就會成立競選總部。對此，她說，國民黨長期在新北執政成績可圈可點，未來人選將依「藍白合作機制」產生，並期盼納入民眾黨優秀人才，自己對新北市選情「非常有信心」，並肯定民眾黨主席黃國昌的積極態度，認為他展現民主風範，「會努力成為最強、最佳的人選」。

針對藍白合作，鄭麗文也舉基隆為例，指出當地小內閣已有民眾黨成員參與，是合作的良好起點，國民黨有信心推出最強候選人。

江和樹說，他非常認同在國會或議會該合作的就要合作，柯文哲也講我們要組「聯合政府」因為我們要對抗的是民進黨，要如何贏得2026和2028選舉，這才是我們想要的。

江和樹也認為，鄭麗文有這種高度，讓人非常開心，非常有信心國民黨和民眾黨在2026和2028的合作，未來應該有好的發展，期待國昌主席和麗文主席好好的談，看未來該怎麼做，只要是為百姓好的，要記得一定要站在百姓的角度，因為百姓很辛苦。

民眾黨 藍白合

