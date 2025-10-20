鄭麗文暢談藍白合不只侷限於選舉分配 江和樹叫好：推可以當選的人

國民黨主席鄭麗文今天說，藍白合作不該只侷限於選舉分配，而要結合政策與理念，成為政黨合作與民主政治的新典範。對此，民眾黨中央委員江和樹叫好，表示應思考如何推派可以當選的候選人，而不是考慮屬於哪個政黨。因為百姓思考的不是要誰當總統，而是必須是真正能為百姓想的總統。

鄭麗文今天接受廣播專訪時，談到未來與民眾黨的合作關係，民眾黨主席黃國昌有意參選新北市長，明年初就會成立競選總部。對此，她說，國民黨長期在新北執政成績可圈可點，未來人選將依「藍白合作機制」產生，並期盼納入民眾黨優秀人才，自己對新北市選情「非常有信心」，並肯定民眾黨主席黃國昌的積極態度，認為他展現民主風範，「會努力成為最強、最佳的人選」。

針對藍白合作，鄭麗文也舉基隆為例，指出當地小內閣已有民眾黨成員參與，是合作的良好起點，國民黨有信心推出最強候選人。

江和樹說，他非常認同在國會或議會該合作的就要合作，柯文哲也講我們要組「聯合政府」因為我們要對抗的是民進黨，要如何贏得2026和2028選舉，這才是我們想要的。

江和樹也認為，鄭麗文有這種高度，讓人非常開心，非常有信心國民黨和民眾黨在2026和2028的合作，未來應該有好的發展，期待國昌主席和麗文主席好好的談，看未來該怎麼做，只要是為百姓好的，要記得一定要站在百姓的角度，因為百姓很辛苦。

