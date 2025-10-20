北檢傳喚黃國昌說明走讀活動 民眾黨嗆「要約談就來」
民眾黨8月發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，台北地檢署今天首度傳喚民眾黨主席黃國昌。台灣民眾黨對此表示，集會遊行法是箝制公民政治空間的惡法，民進黨過去諸多有志之士皆大力批判，如今卻不容一絲雜質、強力排除異音，「要約談就來」。
民眾黨今年8月30日發起「司法改革、公民走讀」活動，過程中與警方爆發推擠，台北市警察局、保一總隊共8名員警受傷，台北地檢署今天首度以被告身分傳喚黃國昌出庭說明，他也在步入地檢署前向媒體強調「坦坦蕩蕩、沒有在怕，一切依照法律程序進行」。
民眾黨稍早在臉書發文指出，集會遊行法是威權時代的國民黨政府，用以箝制公民政治空間的一部惡法，民進黨諸多有志之士過去都曾大力批判，包含前總統蔡英文、賴清德總統等人，結果大權在握以後卻是恣意擴權，賴總統執政不容一絲雜質、強力排除異音，連人民「走讀街頭」的權利都要限制、箝制與剝奪。
民眾黨說明，聯合國人權事務委員會在2020年明確論述保障集遊權，認為應該避免將法院、議會、具有歷史意義的地點，或者其他官方建築等場所周邊指定為不得舉行集會區域，「凡是在這些公共場所和周邊集會的限制，都必須有明確理由和嚴格界定。」
民眾黨表示，今年8月30日許多人民和平走讀，希望以親身見聞的方式感受台灣民主與司法之演變，然而卻碰上警方以重重拒馬、路障、圍欄封鎖，剝奪人民本可自由行走道路與公共空間的權利，更親眼見證國家機器擴權、警察權的恣意濫權。
民眾黨說，當天人民在壓迫下無法走讀，還被警方強力限制人身自由，甚至在民進黨高層的要求下，刑事追訴黃國昌作為國家機器打壓手段，對比民進黨政府長期主張集遊法違憲、違反公正公約，其言行不一、嚴重背離過去揭櫫的人權精神，顯得何其諷刺。
民眾黨強調，這張傳票不該發給黃國昌或任何行使自由權利的人民，而是應該發給民進黨政府，因為面對集遊惡法，犯法的從來不是人民，而是恣意擴權的國家機器，「壓抑民主社會公民力量與表意權力、濫用司法工具，一意將異議者強力排除在公共空間外的民進黨政權。」
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言