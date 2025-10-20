北檢傳喚黃國昌說明走讀活動 民眾黨嗆「要約談就來」

民眾黨8月發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，台北地檢署今天首度傳喚民眾黨主席黃國昌。台灣民眾黨對此表示，集會遊行法是箝制公民政治空間的惡法，民進黨過去諸多有志之士皆大力批判，如今卻不容一絲雜質、強力排除異音，「要約談就來」。

民眾黨今年8月30日發起「司法改革、公民走讀」活動，過程中與警方爆發推擠，台北市警察局、保一總隊共8名員警受傷，台北地檢署今天首度以被告身分傳喚黃國昌出庭說明，他也在步入地檢署前向媒體強調「坦坦蕩蕩、沒有在怕，一切依照法律程序進行」。

民眾黨稍早在臉書發文指出，集會遊行法是威權時代的國民黨政府，用以箝制公民政治空間的一部惡法，民進黨諸多有志之士過去都曾大力批判，包含前總統蔡英文、賴清德總統等人，結果大權在握以後卻是恣意擴權，賴總統執政不容一絲雜質、強力排除異音，連人民「走讀街頭」的權利都要限制、箝制與剝奪。

民眾黨說明，聯合國人權事務委員會在2020年明確論述保障集遊權，認為應該避免將法院、議會、具有歷史意義的地點，或者其他官方建築等場所周邊指定為不得舉行集會區域，「凡是在這些公共場所和周邊集會的限制，都必須有明確理由和嚴格界定。」

民眾黨表示，今年8月30日許多人民和平走讀，希望以親身見聞的方式感受台灣民主與司法之演變，然而卻碰上警方以重重拒馬、路障、圍欄封鎖，剝奪人民本可自由行走道路與公共空間的權利，更親眼見證國家機器擴權、警察權的恣意濫權。

民眾黨說，當天人民在壓迫下無法走讀，還被警方強力限制人身自由，甚至在民進黨高層的要求下，刑事追訴黃國昌作為國家機器打壓手段，對比民進黨政府長期主張集遊法違憲、違反公正公約，其言行不一、嚴重背離過去揭櫫的人權精神，顯得何其諷刺。

民眾黨強調，這張傳票不該發給黃國昌或任何行使自由權利的人民，而是應該發給民進黨政府，因為面對集遊惡法，犯法的從來不是人民，而是恣意擴權的國家機器，「壓抑民主社會公民力量與表意權力、濫用司法工具，一意將異議者強力排除在公共空間外的民進黨政權。」

