副總統：澳洲助台灣強化能源韌性 盼深化夥伴關係

中央社／ 台北20日電

副總統蕭美琴今天接見「澳洲跨黨派國會議員團」時表示，澳洲是台灣重要貿易夥伴，雙方經濟高度互補，特別是澳洲長期協助台灣強化能源韌性。台灣除了積極發展再生能源，也仰賴多元能源進口，期待未來能持續深化夥伴關係。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見「澳洲跨黨派國會議員團」。

副總統致詞時首先感謝澳洲跨黨派參、眾議員組團來台。她並提到，台澳雙邊合作在近年顯著成長，感謝大家長期關心並支持此一夥伴關係。

蕭副總統說明，澳洲與台灣、美國、日本及加拿大一直是「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的堅實夥伴，共同在公共衛生、資安防護等公共政策議題上進行國際合作，以應對各種當代全球性挑戰。

副總統感謝澳洲多次在國際場合重申台海和平穩定的重要性，及支持台灣有意義地參與國際組織。副總統強調，澳洲是台灣重要貿易夥伴，雙方經濟高度互補，特別是澳洲長期協助台灣強化能源韌性。台灣除了積極發展再生能源，也仰賴多元能源進口，期待未來能持續深化夥伴關係。

另外，蕭副總統表示，很高興看到許多台裔澳洲人長期在澳洲深耕，為當地社會、經濟與文化的多元發展作出貢獻。同時，台灣也歡迎更多年輕澳洲朋友來台就學、工作與體驗台灣的文化。兩國都重視學術自由與言論自由，並致力於讓年輕世代能夠在自由開放的環境中成長。

澳洲 再生能源 眾議員

相關新聞

魚翅宴照片誰洩漏？黃國昌喊告發 當事人張榮興尷尬受理

媒體人馬郁雯今天再度指控，國民黨立委王鴻薇助理張凱維跟狗仔集團合作，還曾販售時任台北市警局長的警政署長張榮興與角頭吃「魚...

藍推公教年金停砍 民進黨曝3受害者：不允許世代不正義

國民黨立院黨團將停砍公教年金列為本會期優先法案，立院司法及法制委員會今天排審「教師退休條例」相關修正草案。民進黨指出，反...

接受九二共識一中原則就能和平？ 賴總統：不可能的事

賴清德總統今（20日）在圓山飯店參加僑務委員會議開幕儀式時說，和平不可能靠一紙協議就能得到，也不可能接受侵略者的條件，「...

監院光電疑義調查報告出爐 指出「七大問題」政院應處理

全台多個光電場爆發爭議事件，引發民怨，監察委員紀惠容等申請主動調查「太陽光電申設相關疑義」案，監察院今天公布該案調查報告...

華府直擊／稀土對關稅大戰升級 台灣是中美角力籌碼？

中國大陸近期意外針對稀土出口強化控管，引發美國大為不滿，美國總統川普甚至宣布擬自11月起，在既有關稅之上，再向中國開徵100%的關稅，讓美國對中關稅稅率恐衝上157%之高，令美中貿易情勢再度升級。美中雙方彼此不滿，是否會讓台灣成為「談判籌碼」上桌？

北檢傳喚黃國昌說明走讀活動 民眾黨嗆「要約談就來」

民眾黨8月發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，台北地檢署今天首度傳喚民眾黨主席黃國昌。台灣民眾黨對此表示，集會遊行法是...

