副總統：澳洲助台灣強化能源韌性 盼深化夥伴關係

副總統蕭美琴今天接見「澳洲跨黨派國會議員團」時表示，澳洲是台灣重要貿易夥伴，雙方經濟高度互補，特別是澳洲長期協助台灣強化能源韌性。台灣除了積極發展再生能源，也仰賴多元能源進口，期待未來能持續深化夥伴關係。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見「澳洲跨黨派國會議員團」。

副總統致詞時首先感謝澳洲跨黨派參、眾議員組團來台。她並提到，台澳雙邊合作在近年顯著成長，感謝大家長期關心並支持此一夥伴關係。

蕭副總統說明，澳洲與台灣、美國、日本及加拿大一直是「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的堅實夥伴，共同在公共衛生、資安防護等公共政策議題上進行國際合作，以應對各種當代全球性挑戰。

副總統感謝澳洲多次在國際場合重申台海和平穩定的重要性，及支持台灣有意義地參與國際組織。副總統強調，澳洲是台灣重要貿易夥伴，雙方經濟高度互補，特別是澳洲長期協助台灣強化能源韌性。台灣除了積極發展再生能源，也仰賴多元能源進口，期待未來能持續深化夥伴關係。

另外，蕭副總統表示，很高興看到許多台裔澳洲人長期在澳洲深耕，為當地社會、經濟與文化的多元發展作出貢獻。同時，台灣也歡迎更多年輕澳洲朋友來台就學、工作與體驗台灣的文化。兩國都重視學術自由與言論自由，並致力於讓年輕世代能夠在自由開放的環境中成長。

商品推薦