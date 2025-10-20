快訊

監院光電疑義調查報告出爐 指出「七大問題」政院應處理

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
魚電共生光電場進駐，已經大幅改變當地地貌。圖／聯合報系資料照片
全台多個光電場爆發爭議事件，引發民怨，監察委員紀惠容等申請主動調查「太陽光電申設相關疑義」案，監察院今天公布該案調查報告，除指出發展成果不如預期，也點出期間面臨不法勢力干擾，行政院應督導明確化審查規範，強化協調與思考如何防範不法。

監察院指出，監察院財政及經濟委員會、司法及獄政委員會聯席會議審議通過監委紀惠容、田秋堇、范巽綠有關「太陽光電申設相關疑義」案之調查報告。

監察院點出調查報告中七大問題，第一，綠電發展推動不符預期，行政院規畫於114年達成再生能源占比20％及光電發電量20GW（百萬瓩）目標，但截至113年底，太陽光電實際設置量僅達14.28GW。當中有機關間協調不足、審查程序繁瑣等問題，行政院應強化機關間協調與整合。

第二，光電發展面臨不法勢力干擾，經詢問法務部及所屬調查局，法務部已就110年至113年間各地地檢署偵辦妨害綠能案件共71案、起訴114人，分析涉及貪瀆、地方勢力介入及勒索等不法行為。因投資金額龐大，程序不夠透明，易引起地方勢力覬覦，法務部應研議有效查緝對策。

第三，光電申設審查標準不一，光電案場開發從中央至地方涉及多階段行政程序，業者可能因審查標準不一、法規變動等因素而遭駁回，導致投資不確定風險上升。行政院應督同經濟部及農業部，明確化審查標準。

調查還發現，第四，地面型光電常受「與農爭地」批評，行政院應督同內政部、農業部及經濟部，整體檢視能源發展與國土利用規劃，兼顧糧食安全與能源轉型目標。

第五，漁電共生容量不如預期，台南市112年漁電共生案場通過率甚至不到一成，經濟部應檢討漁電共生推動落後原因，農業部則應檢討養殖產量不如預期之原因，研擬具體改善措施。

第六，我國光電案場開發，多由土地開發業者主導，部分業者貿然採「以小博大」策略，後續難以支撐，於取得電業執照後旋即出售股權以賺取多數利益，引發各種亂象及訾議。經濟部應研擬改善合理申設資格與審核措施，確保產業健全發展並降低潛在風險。

第七，光電回饋金制度應明確與透明化，光電回饋金包括農地變更回饋金（農變回饋金）與電力開發協助金（電協金），但實際回饋至案場所在地的比例偏低。行政院應督同經濟部與農業部，研訂明確之回饋金分配原則與運用範疇，確保公益性運用。

