魚翅宴照片誰洩漏？黃國昌喊告發 當事人張榮興尷尬受理

媒體人馬郁雯今天再度指控，國民黨立委王鴻薇助理張凱維跟狗仔集團合作，還曾販售時任台北市警局長的警政署長張榮興與角頭吃「魚翅宴」的照片。民眾黨立委黃國昌今天追問畫面來源，張榮興說，應該是業者的監視器，黃國昌也公開告發要求查明，背後有無中共境外勢力。

此外，黃國昌也貼出海外資金挹注鏡週刊證據，要求查明背後是否涉中資或港資，並當場公開告發報案，張榮興則說，黃國昌告發就受理。

立法院內政委員會今天邀請內政部、警政署長、國家安全局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告。

民眾黨立委黃國昌質詢指出，經濟部前部長郭智輝和美國在台協會（AIT）私密餐敘，卻有狗仔集團在外跟拍，再刊登於鏡週刊，詢問內政部和國安局是否立案調查；張榮興表示，有立案，目前還在偵查中。

黃國昌追問，賴清德總統2019年於行政院長任內投入黨內總統初選，也被鏡週刊拍到在「台南市政府台北辦公室」和立委談選情，是否立案調查；張榮興說，此案沒人報案；黃國昌隨即質疑，標準在哪？他今天就公開報案。

黃國昌續指，他早就貼出鐵證，開曼群島有間紙上公司，匯款8億多元給鏡週刊，這是鐵打實的海外資金，每年借錢都不用還，他呼籲政府追查背後是否有中資、港資，紅色力量介入，並稱要公開告發鏡週刊。張榮興表示，目前沒人報案，黃國昌告發就受理。

此外，黃國昌再提及張榮興擔任台北市警察局長時，曾被拍到在萬華芳明館和角頭吃魚翅宴，這些畫面從何而來，若有境外勢力介入警政人事，有無可能被設局，他也要公開告發此案，還自曝新聞出來前就曾收到檢舉。

針對魚翅宴事件，張榮興提到，自己之前就解釋清楚，此為議員邀約的勤務需求，且有經報備，圖中的監視器畫面應為業者所有，但如何流出要調查，會來相關了解。

