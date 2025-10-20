副總統拋投資美國晶片生態系 藍：不能被予取予求

國民黨立法院黨團今天表示，副總統蕭美琴近期接受外媒專訪時提到，台灣已承諾在美國進行投資，不僅是台積電，還包括整個生態系其他部分；國民黨團嚴正要求政府，不能被美國予取予求，草率做出自毀長城行為。

蕭副總統日前接受外媒專訪時表示，台灣已承諾在美國進行投資，不僅是台積電（TSMC），還包括整個生態系其他部分，從供應商到設計商，乃至其他晶片製造公司，也與英特爾（Intel）等美國公司合作，提升其生產力。

國民黨團今天召開記者會，要求政府必須拿出辦法、行動和決心告訴美國，觸及台灣最重要的核心利益時，要有說「不」的勇氣。國民黨團並強調，會持續監督，呼籲政府三思而後行，也希望美國政府看到台灣釋出這麼多善意之後，也能看到美國政府的善意。

國民黨團書記長羅智強說，國民黨當年打造護國神山，民進黨如今卻在做「德公移山」；1970年代國民黨政府決定發展半導體，在1987年由故總統蔣經國、前行政院長孫運璿及前總統府資政李國鼎推動設立科學園區，並以工研院技術移轉成立台積電，半世紀以來打造出護國神山群。如今在民進黨主政下，整個產業鏈被掏空。

羅智強認為，蕭副總統在專訪中說的不僅是台積電，還包括從供應商到設計商、其他晶片製造公司等整個生態系，形同把整座護國山脈打包賣掉。這是喪權辱國、出賣台灣。

國民黨團首席副書記長林沛祥說，身為中華民國副總統，竟公開承諾將產業命脈移往美國，等同親手斬斷台灣經濟命脈，對台產業將造成毀滅性打擊。他要求政府向民眾說明清楚，並承諾不會損害ICT（資通訊）產業發展，否則國民黨團絕不坐視。

國民黨立委牛煦庭表示，從台積電設廠美國，到半導體生態系外移，顯示民進黨正自毀長城，美國推行再工業化，等於剝奪台灣ICT產業的不可替代性，若整個供應鏈外移，台灣的「矽盾」恐將消失，中小企業恐無活路。

