快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

副總統拋投資美國晶片生態系 藍：不能被予取予求

中央社／ 台北20日電

國民黨立法院黨團今天表示，副總統蕭美琴近期接受外媒專訪時提到，台灣已承諾在美國進行投資，不僅是台積電，還包括整個生態系其他部分；國民黨團嚴正要求政府，不能被美國予取予求，草率做出自毀長城行為。

蕭副總統日前接受外媒專訪時表示，台灣已承諾在美國進行投資，不僅是台積電（TSMC），還包括整個生態系其他部分，從供應商到設計商，乃至其他晶片製造公司，也與英特爾（Intel）等美國公司合作，提升其生產力。

國民黨團今天召開記者會，要求政府必須拿出辦法、行動和決心告訴美國，觸及台灣最重要的核心利益時，要有說「不」的勇氣。國民黨團並強調，會持續監督，呼籲政府三思而後行，也希望美國政府看到台灣釋出這麼多善意之後，也能看到美國政府的善意。

國民黨團書記長羅智強說，國民黨當年打造護國神山，民進黨如今卻在做「德公移山」；1970年代國民黨政府決定發展半導體，在1987年由故總統蔣經國、前行政院長孫運璿及前總統府資政李國鼎推動設立科學園區，並以工研院技術移轉成立台積電，半世紀以來打造出護國神山群。如今在民進黨主政下，整個產業鏈被掏空。

羅智強認為，蕭副總統在專訪中說的不僅是台積電，還包括從供應商到設計商、其他晶片製造公司等整個生態系，形同把整座護國山脈打包賣掉。這是喪權辱國、出賣台灣。

國民黨團首席副書記長林沛祥說，身為中華民國副總統，竟公開承諾將產業命脈移往美國，等同親手斬斷台灣經濟命脈，對台產業將造成毀滅性打擊。他要求政府向民眾說明清楚，並承諾不會損害ICT（資通訊）產業發展，否則國民黨團絕不坐視。

國民黨立委牛煦庭表示，從台積電設廠美國，到半導體生態系外移，顯示民進黨正自毀長城，美國推行再工業化，等於剝奪台灣ICT產業的不可替代性，若整個供應鏈外移，台灣的「矽盾」恐將消失，中小企業恐無活路。

美國 國民黨 台積電

延伸閱讀

ICT生態系到美國？國民黨團批民進黨賣掉台積電「護國神山」

鄭麗文拿下最高票！國民黨主席選舉台南投票率約3成 謝龍介這樣說

致電鄭麗文恭喜當選主席 羅智強：選舉結束就是團結開始

國民黨主席選舉鄭麗文持續領先 朱立倫18時發表談話

相關新聞

魚翅宴照片誰洩漏？黃國昌喊告發 當事人張榮興尷尬受理

媒體人馬郁雯今天再度指控，國民黨立委王鴻薇助理張凱維跟狗仔集團合作，還曾販售時任台北市警局長的警政署長張榮興與角頭吃「魚...

藍推公教年金停砍 民進黨曝3受害者：不允許世代不正義

國民黨立院黨團將停砍公教年金列為本會期優先法案，立院司法及法制委員會今天排審「教師退休條例」相關修正草案。民進黨指出，反...

接受九二共識一中原則就能和平？ 賴總統：不可能的事

賴清德總統今（20日）在圓山飯店參加僑務委員會議開幕儀式時說，和平不可能靠一紙協議就能得到，也不可能接受侵略者的條件，「...

監院光電疑義調查報告出爐 指出「七大問題」政院應處理

全台多個光電場爆發爭議事件，引發民怨，監察委員紀惠容等申請主動調查「太陽光電申設相關疑義」案，監察院今天公布該案調查報告...

王鴻薇助理涉維兜售照片 警政署長張榮興也成狗仔跟監對象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

媒體人馬郁雯今天再度指控，王鴻薇助理張凱維與狗仔集團合作，該產業鏈不僅鎖定府院黨高層，就連警界高層都成為跟監對象，警政署...

林佳龍瞄準空總舊址再推INGO中心 文化部不願放手

外交部長林佳龍上任後，為了吸引國際非政府組織（INGO）落地台灣，計畫複製在台中市長任內的經驗，再次打造INGO中心，並傳出鎖定仁愛路上的空總用地。據聯合報數位版獨家掌握，主管單位文化部不願讓步。而外交部今明2年都編列預算，到目前為止尚未完成選址。對此國外NGO人員及在野黨立委，都提出質疑。而文化部也做出回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。