快訊

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

10萬張早鳥票不夠搶！奇美博物館埃及展今開賣 「網頁打不開」全完售

獨／新壽再退讓…願讓利求共識 輝達落地差北市府點頭

燕子口堰塞湖滲流水位正常 台鐵：目前不會封閉北迴鐵路

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，公路局花蓮工務段表示，不排除封閉台9線太魯閣大橋。圖／民眾提供
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，公路局花蓮工務段表示，不排除封閉台9線太魯閣大橋。圖／民眾提供

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，公路局花蓮工務段表示，不排除封閉台9線太魯閣大橋。與大橋平行的北回鐵路因高度比公路更高，也未達警戒值，台鐵公司目前不會封閉。花蓮縣政府已派員關注立霧溪水位狀況，目前維持正常水位。

公路局花蓮工務段長陳麗華表示，太魯閣大橋在立霧溪下游處，已派員在太魯閣大橋的兩端觀測2、3天，若發現水位上漲超出警戒值，不排除封閉太魯閣大橋。

台鐵北回線與太魯閣大橋平行橫跨立霧溪，台鐵公司東區營運處副處長楊舜安指出，鐵路架設比公路更高，跨距也更大，警戒值尚未達到，且鐵路交通影響巨大，持續關注立霧溪水變化，再審慎評估。

立霧溪為縣管河川，縣府建設處長鄧子榆表示，在景文橋以下的立霧溪河段，透過觀測影像的資料外，都有做水位監視、監測，那以目前的水量狀況，沒有出現水位高漲，維持正常的水位跟水流，會持續觀測。

鄧子榆指出，景文橋以下的立霧溪下游寬度比較寬闊，以目前的水量體積預估過景文橋後，水位大概會有2公尺高，堤防高度將近5公尺，應該不太會有溢堤的狀況。景文橋於17日晚上封橋，太魯閣大橋距離景文橋有一段距離，目前水位還沒有特別上漲的情況，同時與公路單位保持聯繫，再做相關機制因應。

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，太魯閣大橋不排除封閉。圖／公路局提供
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，太魯閣大橋不排除封閉。圖／公路局提供

太魯閣 花蓮縣政府 台鐵

延伸閱讀

立霧溪水位持續上漲恐封太魯閣大橋 鐵公路備戰

燕子口堰塞湖壩頂降挖屢遇險 維持紅色警戒

撤離演習85分 馬太鞍溪堰塞湖有望解除紅色警戒

【重磅快評】如果錯失時機，崩壩難免

相關新聞

藍推公教年金停砍 民進黨曝3受害者：不允許世代不正義

國民黨立院黨團將停砍公教年金列為本會期優先法案，立院司法及法制委員會今天排審「教師退休條例」相關修正草案。民進黨指出，反...

何時被徵詢意願？ NCC主委被提名人說6、7月再改口5月

立法院交通、教文委員會聯席會議今天審查國家通訊委員會（NCC）委員主委及副主委被提名人，NCC主委被提名人蔣榮先對國民黨...

接受九二共識一中原則就能和平？ 賴總統：不可能的事

賴清德總統今（20日）在圓山飯店參加僑務委員會議開幕儀式時說，和平不可能靠一紙協議就能得到，也不可能接受侵略者的條件，「...

立霧溪、馬太鞍2堰塞湖目前壩體穩定 劉世芳：持續維持一級開設

為因應花蓮立霧溪堰塞湖及馬太鞍溪堰塞湖潰壩，以及風神颱風外圍環流共伴東北季風，造成北台灣降下豪大雨。中央災變中心今天上午...

燕子口堰塞湖滲流水位正常 台鐵：目前不會封閉北迴鐵路

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，公路局花蓮工務段表示，不排除封閉台9線太魯閣大橋。與大橋平行的北回鐵路因高度比公路更...

王鴻薇助理涉維兜售照片 警政署長張榮興也成狗仔跟監對象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

媒體人馬郁雯今天再度指控，王鴻薇助理張凱維與狗仔集團合作，該產業鏈不僅鎖定府院黨高層，就連警界高層都成為跟監對象，警政署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。