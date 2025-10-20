燕子口堰塞湖滲流水位正常 台鐵：目前不會封閉北迴鐵路
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，公路局花蓮工務段表示，不排除封閉台9線太魯閣大橋。與大橋平行的北回鐵路因高度比公路更高，也未達警戒值，台鐵公司目前不會封閉。花蓮縣政府已派員關注立霧溪水位狀況，目前維持正常水位。
公路局花蓮工務段長陳麗華表示，太魯閣大橋在立霧溪下游處，已派員在太魯閣大橋的兩端觀測2、3天，若發現水位上漲超出警戒值，不排除封閉太魯閣大橋。
台鐵北回線與太魯閣大橋平行橫跨立霧溪，台鐵公司東區營運處副處長楊舜安指出，鐵路架設比公路更高，跨距也更大，警戒值尚未達到，且鐵路交通影響巨大，持續關注立霧溪水變化，再審慎評估。
立霧溪為縣管河川，縣府建設處長鄧子榆表示，在景文橋以下的立霧溪河段，透過觀測影像的資料外，都有做水位監視、監測，那以目前的水量狀況，沒有出現水位高漲，維持正常的水位跟水流，會持續觀測。
鄧子榆指出，景文橋以下的立霧溪下游寬度比較寬闊，以目前的水量體積預估過景文橋後，水位大概會有2公尺高，堤防高度將近5公尺，應該不太會有溢堤的狀況。景文橋於17日晚上封橋，太魯閣大橋距離景文橋有一段距離，目前水位還沒有特別上漲的情況，同時與公路單位保持聯繫，再做相關機制因應。
