監院調查揭光電申設7大問題 籲政院強化協調防範不法

監察院通過「太陽光電申設相關疑義」調查報告，指能源轉型是台灣重要政策，但面臨綠電推動延宕、不法勢力干擾、申設審查標準不一、漁電共生未達預期等7大問題，影響投資信心，行政院與法務部等單位應強化協調與防範不法。

監察院今天透過新聞稿表示，財政及經濟委員會、司法及獄政委員會聯席會議審議通過監委紀惠容、田秋堇、范巽綠有關「太陽光電申設相關疑義」案調查報告，並提出7大問題與改善建議。

報告指出，第一，行政院規劃民國114年達成再生能源占比20%及光電發電量20GW（百萬瓩）目標，截至113年底，太陽光電實際設置量只達14.28GW。光電推動面臨機關間協調不足、審查程序繁瑣不夠透明、審查標準不一，以及土地取得困難等因素，導致大型案場開發期程冗長，部分外資母公司已評估調降台灣投資評級。行政院應強化協調與整合綠能相關機關。

第二，針對報導指有外資業者因開發案遭黑道恐嚇而退出台灣市場，法務部已就110年至113年間各地檢署偵辦妨害綠能案件共71案、起訴114人，涉及貪瀆、地方勢力介入及勒索等，法務部應研議有效查緝對策。

第三，監委也指出，光電案場開發涉及多階段行政程序，業者往往前期投入大量資金承租土地與整合，卻可能因審查標準不一、法規變動等因素遭駁回，投資不確定風險上升。行政院應督同經濟部及農業部明確化審查標準，並在法規修正時設合理過渡期。

監委說，第四，地面型光電所需用地每年新增面積約全國農地千分之二，屢受「與農爭地」批評，但糧食安全與農業人口老化、勞動力不足、農地閒置或違規使用等因素也有關。行政院應督同內政部、農業部及經濟部，整體檢視能源發展與國土利用規劃，兼顧糧食安全與能源轉型目標。

監委也說，第五，漁電共生規劃至114年裝置容量4.4GW，截至113年底僅達997.2MW（千瓩），進度約23%。經濟部與農業部應研擬具體改善措施。

監委發現，第六，台灣光電案場多由土地開發業者主導開發，但部分業者缺乏足夠技術能力與資金，取得電業執照後旋即出售股權以賺取利益。經濟部宜研擬改善合理申設資格與審核措施。

第七，調查報告指出，光電回饋金包括農地變更回饋金與電力開發協助金，但實際回饋至案場所在地的比例偏低。行政院應督同經濟部與農業部研訂回饋金分配原則與運用範疇，優先在地弱勢照顧等公益用途。

商品推薦