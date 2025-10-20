科普環島列車啟動 蕭美琴憶任花蓮立委常搭火車

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
蕭美琴副總統出席「台灣科普環島列車開幕式」。總統府／提供
蕭美琴副總統20日上午出席「台灣科普環島列車開幕式」時表示，科普列車串起全台對科學及教育的熱忱。她也分享對火車的特別感情，過去在擔任花蓮立委期間，幾乎每週都必須搭乘火車，那段時間火車成為工作與生活的一部分；火車不僅是交通工具，也是一座連結人、地方與夢想的橋梁。

蕭美琴致詞時表示，和大家一起見證「台灣科普環島列車」的啟動，心情既興奮又感動。科普列車是一列滿載知識、創意和夢想的列車，帶著科學精神，從北到南、從南到東，從城市走向鄉村，讓更多人在日常生活中親近科學、發現科學也愛上科學。

蕭美琴也分享對火車的特別感情，過去在擔任花蓮立委期間，她幾乎每週都必須搭乘火車，那段時間火車成為工作與生活的一部分。坐在車上，看著窗外美麗的山海風景，心中常常思索，火車不僅是交通工具，也是一座連結人、地方與夢想的橋梁，如今更成為同學們認識科學的教室。

蕭美琴提到，今日啟動的「台灣科普環島列車」，以「激發想像力，啟動超能力」為主題，代表要讓知識動起來，將學習的熱情運送到台灣每個角落，讓每位孩子都有機會親手觸碰夢想、親眼看見未來的機會，成為新世代的科學超人。

她感謝所有參與這項計畫的夥伴，正因大家的用心與創意，讓科學能夠走進生活、融入社區，成為陪伴孩子們成長的重要力量。

蕭美琴強調，台灣最珍貴的資產在於人才，以及人民願意思考、勇於嘗試、樂於探索，這些精神正是推動社會前進的力量。科學的探索精神，與追夢的勇氣是一樣的，這也是「青年百億海外圓夢計畫」的初衷，期盼年輕世代能走出去，看到更大的世界、體驗不同的文化，勇敢追求夢想。

蕭美琴提到，政府也推動「競逐太空‧探索海洋」政策，科學的精神並非只存在於實驗室中，當探索海洋、了解藍色國土的奧祕，以及仰望星空、向浩瀚宇宙發出無限想像時，這些探索未知的腳步正是台灣前進的力量。

她認為，從海洋科學、綠色能源、衛星通訊到太空科技，要讓台灣在地球與宇宙之間占有一席之地；讓台灣的孩子透過教育與實踐，培養面對未來世界的自信。

蕭美琴表示，科普列車不只是環島一圈，更串起全台灣對教育及科學的熱忱，讓每位孩子都有機會親近科學、享受探索的樂趣。再次感謝所有幕後辛苦的團隊，讓科普列車十年來一年比一年精彩，並祝福同學們都能在這段旅程中找到屬於自己的靈感與驚喜。

隨後，蕭美琴與現場貴賓一起進行啟動儀式。包括數發部長林宜敬、國科會副主委林法正、立委郭昱晴及台鐵公司董事長鄭光遠等，皆出席活動。

