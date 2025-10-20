王鴻薇助理涉維兜售照片 警政署長張榮興也成狗仔跟監對象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
青年監督聯盟上午舉行「踢爆王鴻薇助理張凱維與狗仔集團跟監、販售機敏單位首長照片鐵證」記者會。記者林銘翰／攝影
媒體人馬郁雯今天再度指控，王鴻薇助理張凱維與狗仔集團合作，該產業鏈不僅鎖定府院黨高層，就連警界高層都成為跟監對象，警政署長張榮興參加餐敘的照片，直到去年賴政府上任前夕才爆料，恐是由張凱維出售給特定媒體。

青年監督聯盟上午舉行「踢爆王鴻薇助理張凱維與狗仔集團跟監、販售機敏單位首長照片鐵證」記者會。馬郁雯指出，2024年5月9日TVBS新聞網報導，時任台北市警察局長張榮興內定接任警政署長，曾經與萬華「芳明館」聞人在魚翅餐廳晚宴，背後黑手就是張凱維與狗仔集團的傑作。

馬郁雯表示，狗仔產業鏈不僅鎖定府院黨高層，極度機敏的警政署長也成為長期跟監對象，該場餐敘的時間點為2023年5月26號，張榮興的照片從拍攝到爆料，竟然壓了將近1年之久時間，而且選在接任警政署長前夕，其目的就是影響賴政府的人事布局。

自稱關鍵證人的律師柯晨皓證實，根據通訊軟體對話紀錄，時間就是2023年5月5日，張凱維主動透露「剛剛賣出這一題」，原來過去聲稱兜售的照片就是張榮興，究竟購買照片的神秘買家是誰，「昔日張凱維感謝老闆王鴻薇讓他在外面賺外快，那麼這筆外快王鴻薇也知情嗎？難道王鴻薇不應該出來說明。

國民黨立委王鴻薇捲入跟監偷拍爭議，媒體人馬郁雯今天再度指控，王鴻薇助理張凱維與狗仔集團合作，該產業鏈不僅鎖定府院黨高層，就連警界高層都成為跟監對象。圖／馬郁雯提供
馬郁雯 王鴻薇

