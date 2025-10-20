王鴻薇助理涉維兜售照片 警政署長張榮興也成狗仔跟監對象
媒體人馬郁雯今天再度指控，王鴻薇助理張凱維與狗仔集團合作，該產業鏈不僅鎖定府院黨高層，就連警界高層都成為跟監對象，警政署長張榮興參加餐敘的照片，直到去年賴政府上任前夕才爆料，恐是由張凱維出售給特定媒體。
青年監督聯盟上午舉行「踢爆王鴻薇助理張凱維與狗仔集團跟監、販售機敏單位首長照片鐵證」記者會。馬郁雯指出，2024年5月9日TVBS新聞網報導，時任台北市警察局長張榮興內定接任警政署長，曾經與萬華「芳明館」聞人在魚翅餐廳晚宴，背後黑手就是張凱維與狗仔集團的傑作。
馬郁雯表示，狗仔產業鏈不僅鎖定府院黨高層，極度機敏的警政署長也成為長期跟監對象，該場餐敘的時間點為2023年5月26號，張榮興的照片從拍攝到爆料，竟然壓了將近1年之久時間，而且選在接任警政署長前夕，其目的就是影響賴政府的人事布局。
自稱關鍵證人的律師柯晨皓證實，根據通訊軟體對話紀錄，時間就是2023年5月5日，張凱維主動透露「剛剛賣出這一題」，原來過去聲稱兜售的照片就是張榮興，究竟購買照片的神秘買家是誰，「昔日張凱維感謝老闆王鴻薇讓他在外面賺外快，那麼這筆外快王鴻薇也知情嗎？難道王鴻薇不應該出來說明。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言