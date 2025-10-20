民進黨：反年改若成真 年輕公務員受害

快訊

中央社／ 台北20日電

立法院司法法制委員會今天排審公立學校教職員退休資遣撫卹條例，民進黨說，反年改若成真，真正受害的是年輕公務員、公立學校教職員與國家財政，不要讓反年金改革變成國民黨壓垮國家的手段。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天併案審查國民黨立法院黨團及國民黨立委翁曉玲等人所提公立學校教職員退休資遣撫卹條例第37條、38條、67條條文修正草案等案。

民進黨今天透過臉書發文指出，國民黨立委翁曉玲先前預告，本會期將優先推動公教年金「停砍」法案。今天就要在立法院司法法制委員會排審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案。

民進黨說，「反年改又來了」，當年年金改革非改不可的原因在於，公教年金舊制中，「繳少、退早、領多」，導致退撫基金面臨破產危機。前總統蔡英文政府2017年啟動年改，18%歸零、降低所得替代率，2項關鍵措施讓基金「續命」一個世代，也讓年輕公教人員看到曙光。

民進黨指出，國民黨團及藍委的眾多提案中，主要訴求有兩個：「停砍年金」、「退休金隨現職調薪」，但是，當初改革讓所得替代率逐年降低至最高62.5%，讓過去某些文官高達80%的替代率不再出現，就是為了能公平領錢；退休金早已有隨物價調整的條例，現在改成跟現職人員一樣調薪，「合理嗎？」

民進黨表示，為了防止公教退休金壓垮國家財政，好不容易越過重重困難的年金改革，現在國民黨又要開倒車，讓危機再現；反年改若成真，真正受害的是年輕公務員、公立學校教職員與國家財政，絕不允許這種世代不正義，不要讓反年金改革變成國民黨壓垮國家的手段。

國民黨 民進黨 年改

