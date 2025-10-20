黃國昌告發媒體資金疑雲 張榮興：受理偵辦

快訊

中央社／ 台北20日電

立委黃國昌今天表示，針對海外資金挹注的媒體跟監多名國家政要，應調查鏡週刊是否涉及中資或港資，並當場公開告發報案；警政署長張榮興說，黃國昌告發，就受理案件偵辦。

立法院內政委員會上午進行強化總統安全警衛作業專題報告和備、質詢。

民進黨籍立委李柏毅詢問，前警政署長黃明昭被跟拍，到底有多少首長被跟拍過；國安局請警政署針對跟拍行為進行標準安全作業，相關程序為何，有無警備人員回報被跟監狀況。

張榮興答詢表示，黃明昭也不知道被跟拍。自己覺得這是個非常要不得的行為，全國民眾都會唾棄這種無目標式的跟監、跟拍行為。

他說，警方針對安全維護對象者，有一套標準作業流程，因為有機關首長報案後才啟動此機制，且有加強針對上下車、追跟等訓練處理，目前並無警備人員回報被跟監情事。

隨後民眾黨籍立委黃國昌也質詢問到，境外勢力和協力者是否影響國家安全和機關首長，這是嚴肅的重要問題。話鋒一轉提到前經濟部長郭智輝和美國在台協會（AIT）私密餐敘時，卻有狗仔集團在外跟拍並登載於鏡週刊，內政部和國安局有無針對此事進行調查和立案。

張榮興表示，有立案，目前還在偵查中。

黃國昌緊接著問到，總統賴清德在行政院長任內、2019年投入黨內總統初選時，也被鏡週刊跟拍在「台南市政府台北辦公室」和數名立委碰面談選情，此案有無立案調查。

張榮興說，此案目前沒有人報案；黃國昌立即表示，今天自己就公開報案。

針對海外資金挹注的媒體跟監國家政要，是否涉及港資、中資疑慮。黃國昌認為，自己早已貼出鐵證，開曼群島有間紙上公司匯款新台幣8億多元給鏡週刊（精鏡傳媒集團），應追查是否有中資、港資和紅色力量介入，並當場公開告發鏡週刊。

黃國昌還說，張榮興自己也是遭跟拍受害人，因先前擔任台北市警察局長時曾被拍到在萬華芳明館和角頭吃魚翅宴，被拍畫面如何而來，若有境外勢力介入警政人事，有無可能被設局，是否應進行調查，同樣在場公開告發此案，要求警方追查是誰洩漏的畫面。

張榮興表示，針對媒體是否有牽涉到中資或港資狀況，目前沒人報案，黃國昌告發就受理。

針對魚翅宴事件，張榮興提到，自己之前就解釋清楚，此為議員邀約的勤務需求，且有經報備過，認為監視器畫面應為業者的，但如何流出要調查，會進行相關了解。

黃國昌 張榮興 國安局

相關新聞

藍推公教年金停砍 民進黨曝3受害者：不允許世代不正義

國民黨立院黨團將停砍公教年金列為本會期優先法案，立院司法及法制委員會今天排審「教師退休條例」相關修正草案。民進黨指出，反...

何時被徵詢意願？ NCC主委被提名人說6、7月再改口5月

立法院交通、教文委員會聯席會議今天審查國家通訊委員會（NCC）委員主委及副主委被提名人，NCC主委被提名人蔣榮先對國民黨...

接受九二共識一中原則就能和平？ 賴總統：不可能的事

賴清德總統今（20日）在圓山飯店參加僑務委員會議開幕儀式時說，和平不可能靠一紙協議就能得到，也不可能接受侵略者的條件，「...

林佳龍瞄準空總舊址再推INGO中心 文化部不願放手

外交部長林佳龍上任後，為了吸引國際非政府組織（INGO）落地台灣，計畫複製在台中市長任內的經驗，再次打造INGO中心，並傳出鎖定仁愛路上的空總用地。據聯合報數位版獨家掌握，主管單位文化部不願讓步。而外交部今明2年都編列預算，到目前為止尚未完成選址。對此國外NGO人員及在野黨立委，都提出質疑。而文化部也做出回應...

政治跟拍頻傳 張榮興：民眾會唾棄無目標式的跟監

鏡週刊曾爆料，民眾黨立委黃國昌疑成立狗仔集團跟拍政治人物。對於類似跟監、跟拍行為，警政署長張榮興說，這非常要不得，全國民...

高雄市長初選菊系整合成功？ 陳菊子弟兵簡煥宗公開挺賴瑞隆

高雄市議員簡煥宗昨成立「簡煥宗摯友會」為明年黨內初選暖身，並於台上公開支持立委賴瑞隆參選高雄市長。繼今年5月率先張掛合體...

