黃國昌告發媒體資金疑雲 張榮興：受理偵辦

立委黃國昌今天表示，針對海外資金挹注的媒體跟監多名國家政要，應調查鏡週刊是否涉及中資或港資，並當場公開告發報案；警政署長張榮興說，黃國昌告發，就受理案件偵辦。

立法院內政委員會上午進行強化總統安全警衛作業專題報告和備、質詢。

民進黨籍立委李柏毅詢問，前警政署長黃明昭被跟拍，到底有多少首長被跟拍過；國安局請警政署針對跟拍行為進行標準安全作業，相關程序為何，有無警備人員回報被跟監狀況。

張榮興答詢表示，黃明昭也不知道被跟拍。自己覺得這是個非常要不得的行為，全國民眾都會唾棄這種無目標式的跟監、跟拍行為。

他說，警方針對安全維護對象者，有一套標準作業流程，因為有機關首長報案後才啟動此機制，且有加強針對上下車、追跟等訓練處理，目前並無警備人員回報被跟監情事。

隨後民眾黨籍立委黃國昌也質詢問到，境外勢力和協力者是否影響國家安全和機關首長，這是嚴肅的重要問題。話鋒一轉提到前經濟部長郭智輝和美國在台協會（AIT）私密餐敘時，卻有狗仔集團在外跟拍並登載於鏡週刊，內政部和國安局有無針對此事進行調查和立案。

張榮興表示，有立案，目前還在偵查中。

黃國昌緊接著問到，總統賴清德在行政院長任內、2019年投入黨內總統初選時，也被鏡週刊跟拍在「台南市政府台北辦公室」和數名立委碰面談選情，此案有無立案調查。

張榮興說，此案目前沒有人報案；黃國昌立即表示，今天自己就公開報案。

針對海外資金挹注的媒體跟監國家政要，是否涉及港資、中資疑慮。黃國昌認為，自己早已貼出鐵證，開曼群島有間紙上公司匯款新台幣8億多元給鏡週刊（精鏡傳媒集團），應追查是否有中資、港資和紅色力量介入，並當場公開告發鏡週刊。

黃國昌還說，張榮興自己也是遭跟拍受害人，因先前擔任台北市警察局長時曾被拍到在萬華芳明館和角頭吃魚翅宴，被拍畫面如何而來，若有境外勢力介入警政人事，有無可能被設局，是否應進行調查，同樣在場公開告發此案，要求警方追查是誰洩漏的畫面。

張榮興表示，針對媒體是否有牽涉到中資或港資狀況，目前沒人報案，黃國昌告發就受理。

針對魚翅宴事件，張榮興提到，自己之前就解釋清楚，此為議員邀約的勤務需求，且有經報備過，認為監視器畫面應為業者的，但如何流出要調查，會進行相關了解。

