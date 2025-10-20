監察院指新竹縣府失職 民團促檢討全台山坡地開發與監管漏洞
監督施政聯盟上午在立法院舉行「山坡地開發放水 監察院沒查到 老環評致災誰負責？」記者會，召集人陳椒華與立委陳昭姿一同出席，針對監察院日前公布「有謙家園」山坡地開發案調查報告，指出新竹縣政府未有效督導開發單位改善多項違法情事，並警示延宕開發恐增致災風險。
民間團體批監察院未查出削峰填谷整地行為，質疑調查不夠徹底，要求環境部全面清查全國類似案件，國土署與農村水保署應督導新竹縣府裁罰並改善，並呼籲監察院重啟調查地貌變更及地方失職問題，以防災難重演。
