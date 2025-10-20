監察院指新竹縣府失職 民團促檢討全台山坡地開發與監管漏洞

外交部長林佳龍上任後，為了吸引國際非政府組織（INGO）落地台灣，計畫複製在台中市長任內的經驗，再次打造INGO中心，並傳出鎖定仁愛路上的空總用地。據聯合報數位版獨家掌握，主管單位文化部不願讓步。而外交部今明2年都編列預算，到目前為止尚未完成選址。對此國外NGO人員及在野黨立委，都提出質疑。而文化部也做出回應...

2025-10-20 12:12