政治跟拍頻傳 張榮興：民眾會唾棄無目標式的跟監

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
警政署長張榮興出席。圖／聯合報系資料照片
警政署長張榮興出席。圖／聯合報系資料照片

鏡週刊曾爆料，民眾黨立委黃國昌疑成立狗仔集團跟拍政治人物。對於類似跟監、跟拍行為，警政署長張榮興說，這非常要不得，全國民眾應會唾棄這種無目標式的跟監；儘管目前無人回報遭到跟監，但中央部會首長報案後，已加強警衛訓練，即時反應及處理相關狀況。

立法院內政委員會今天邀請內政部、警政署長、國家安全局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告。

民進黨立委李柏毅關注張榮興是否「被跟」，張回覆「我不曉得，反正我的生活都很正常」。李柏毅追問，前警政署長黃明昭有被跟，還有多少首長有被跟？張榮興說，這是非常要不得的行為，「全國民眾都應該會唾棄這種無目標式的跟監、跟追。」

李柏毅指出，國安局已請警政署針對跟拍行為做標準作業，接下來要怎麼做？張榮興回應，對於安全維護對象，警政署有一套標準作業流程。李追問，有人回報可能被跟監？張榮興坦言，目前沒有。

張榮興續指，中央部會首長報案後，警政署便啟動這個機制，包括警衛機制、作業流程或是反應訓練，也有加強警衛訓練，比如執勤過程中上下車、周遭環戒，並注意有無跟追車輛，即時反應及處理相關狀況。

藍推公教年金停砍 民進黨曝3受害者：不允許世代不正義

國民黨立院黨團將停砍公教年金列為本會期優先法案，立院司法及法制委員會今天排審「教師退休條例」相關修正草案。民進黨指出，反...

何時被徵詢意願？ NCC主委被提名人說6、7月再改口5月

立法院交通、教文委員會聯席會議今天審查國家通訊委員會（NCC）委員主委及副主委被提名人，NCC主委被提名人蔣榮先對國民黨...

接受九二共識一中原則就能和平？ 賴總統：不可能的事

賴清德總統今（20日）在圓山飯店參加僑務委員會議開幕儀式時說，和平不可能靠一紙協議就能得到，也不可能接受侵略者的條件，「...

林佳龍瞄準空總舊址再推INGO中心 文化部不願放手

外交部長林佳龍上任後，為了吸引國際非政府組織（INGO）落地台灣，計畫複製在台中市長任內的經驗，再次打造INGO中心，並傳出鎖定仁愛路上的空總用地。據聯合報數位版獨家掌握，主管單位文化部不願讓步。而外交部今明2年都編列預算，到目前為止尚未完成選址。對此國外NGO人員及在野黨立委，都提出質疑。而文化部也做出回應...

高雄市長初選菊系整合成功？ 陳菊子弟兵簡煥宗公開挺賴瑞隆

高雄市議員簡煥宗昨成立「簡煥宗摯友會」為明年黨內初選暖身，並於台上公開支持立委賴瑞隆參選高雄市長。繼今年5月率先張掛合體...

