政治跟拍頻傳 張榮興：民眾會唾棄無目標式的跟監
鏡週刊曾爆料，民眾黨立委黃國昌疑成立狗仔集團跟拍政治人物。對於類似跟監、跟拍行為，警政署長張榮興說，這非常要不得，全國民眾應會唾棄這種無目標式的跟監；儘管目前無人回報遭到跟監，但中央部會首長報案後，已加強警衛訓練，即時反應及處理相關狀況。
立法院內政委員會今天邀請內政部、警政署長、國家安全局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告。
民進黨立委李柏毅關注張榮興是否「被跟」，張回覆「我不曉得，反正我的生活都很正常」。李柏毅追問，前警政署長黃明昭有被跟，還有多少首長有被跟？張榮興說，這是非常要不得的行為，「全國民眾都應該會唾棄這種無目標式的跟監、跟追。」
李柏毅指出，國安局已請警政署針對跟拍行為做標準作業，接下來要怎麼做？張榮興回應，對於安全維護對象，警政署有一套標準作業流程。李追問，有人回報可能被跟監？張榮興坦言，目前沒有。
張榮興續指，中央部會首長報案後，警政署便啟動這個機制，包括警衛機制、作業流程或是反應訓練，也有加強警衛訓練，比如執勤過程中上下車、周遭環戒，並注意有無跟追車輛，即時反應及處理相關狀況。
