高雄市長初選菊系整合成功？ 陳菊子弟兵簡煥宗公開挺賴瑞隆

高雄市議員簡煥宗昨成立「簡煥宗摯友會」為明年黨內初選暖身，並於台上公開支持立委賴瑞隆參選高雄市長。繼今年5月率先張掛合體形象看板的議員黃彥毓之後，再一位菊系議員公開力挺賴瑞隆當下屆高雄市長。

立委邱議瑩、林岱樺、許智傑及賴瑞隆爭取2026高雄市長提名，台南市、高雄市及嘉義縣黨內初選時程，將在明年1月12日到17日辦理民調初選。

菊系議員簡煥宗昨在鼓山新濱・駅前廣場舉辦「簡煥宗摯友會」成立大會，立委賴瑞隆、李柏毅、黃捷及高市議長康裕成等人出席。「南方問政辦公室」今早以「高市議員簡煥宗摯友會成立，宣布支持市長候選人賴瑞隆，高市初選戰局升溫」為題發出新聞稿。

簡煥宗表示，回顧十餘年服務歷程，他在陳菊市府團隊見證高雄的轉型與進步、陳其邁市長延續了高雄向前邁行的腳步，高雄進步的節奏不應停下，他正式宣布在民進黨高雄市長初選中，全力支持同樣出身於陳菊市府團隊的賴瑞隆，期許高雄持續進步、繼續發光發熱。

許智傑、賴瑞隆都隸屬民進黨新潮流（菊系），簡煥宗是高雄菊系要角，公開表態有指標性意義。簡煥宗表示，他在國會助理及勞委會工作期間都曾與賴瑞隆共事過，兩人相識超過30年。黨中央初選時程底定之後，基於個人情感與時間壓力，公開表態支持賴瑞隆。

簡煥宗說，他以個人立場支持賴瑞隆，接下來會跟賴瑞隆保持互動、交換意見，不會在賴的輔選團隊擔任職務，先顧好自己的議員選舉再說。

4位爭取市長提名的立委之中，邱議瑩獲得湧言會支持，林岱樺背後有正國會力量，許智傑與賴瑞隆同屬新系。目前高市議員黃彥毓、簡煥宗表態支持賴瑞隆，但立委邱志偉跟許智傑交好，許、賴兩人各有支持者。 高雄市議員簡煥宗成立「簡煥宗摯友會」，多位菊系立委、議員出席力挺。。圖／簡煥宗服務處提供

