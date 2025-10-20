社福服務採購制度存有多項缺失 監委申請調查

快訊

中央社／ 台北20日電

監察委員王幼玲今天說，據行政院工程會稽核報告，現行社會福利服務採購制度，有服務費用編列標準不清、合約設計前後矛盾等多項問題，有必要釐清採購機關是否落實法定採購程序等，因此申請立案調查。

王幼玲透過新聞稿表示，據行政院公共工程委員會114年「社會福利服務類採購專案稽核報告」指出，現行社會福利服務採購制度存在服務費用編列標準不清、合約設計前後矛盾、招標流程及履約管理不周等問題，因此已申請立案調查。

王幼玲說，採購機關是否踐行法定採購程序及查核管控機制，相關權責機關有無善盡主管監督管理責任，相關檢討情形及因應改善措施為何，現行法令規範是否周妥等，都攸關台灣社會福利採購品質及效率，有深入調查必要。

