社福服務採購制度存有多項缺失 監委申請調查
監察委員王幼玲今天說，據行政院工程會稽核報告，現行社會福利服務採購制度，有服務費用編列標準不清、合約設計前後矛盾等多項問題，有必要釐清採購機關是否落實法定採購程序等，因此申請立案調查。
王幼玲透過新聞稿表示，據行政院公共工程委員會114年「社會福利服務類採購專案稽核報告」指出，現行社會福利服務採購制度存在服務費用編列標準不清、合約設計前後矛盾、招標流程及履約管理不周等問題，因此已申請立案調查。
王幼玲說，採購機關是否踐行法定採購程序及查核管控機制，相關權責機關有無善盡主管監督管理責任，相關檢討情形及因應改善措施為何，現行法令規範是否周妥等，都攸關台灣社會福利採購品質及效率，有深入調查必要。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言