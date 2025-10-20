藍推公教年金停砍 民進黨曝3受害者：不允許世代不正義

國民黨立院黨團將停砍公教年金列為本會期優先法案，立院司法及法制委員會今天排審「教師退休條例」相關修正草案。民進黨指出，反年改成真，真正受害的是年輕公務員、公立學校教職員與國家的財政。

民進黨今天在臉書貼文指出，國民黨立委翁曉玲先前預告，本會期將優先推動公教年金「停砍」法案；立法院司法法制委員會今天就要排審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，也就是「反年改」又來了！

民進黨表示，當年年金改革非改不可，是因為公教年金舊制中「繳少、退早、領多」，導致退撫基金面臨破產。前總統蔡英文政府2017年啟動年改，18%歸零、降低所得替代率兩項關鍵措施讓基金能「續命」一個世代，也讓年輕公教人員看到曙光。

民進黨分析，國民黨黨團及藍委的眾多提案中，主要訴求「停砍年金」、「退休金隨現職調薪」；然而，當初改革讓所得替代率逐年降低至最高62.5%，讓過去某些文官高達80%的替代率不再出現，就是為了能公平領錢，然而退休金早已有隨物價調整的條例，現在改成跟現職人員一樣調薪，合理嗎？

民進黨表示，為防止公教退休金壓垮國家財政，民進黨好不容易越過重重困難的年金改革，現在國民黨又要大開倒車，讓危機再現，反年改若成真，真正受害的，就是年輕公務員、公立學校教職員與國家的財政，絕不允許這種世代不正義，讓反年金改革變成國民黨壓垮國家的手段。

