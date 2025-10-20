快訊

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

何時被徵詢意願？ NCC主委被提名人說6、7月再改口5月

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國家通訊委員會（NCC）主任委員被提名人蔣榮先。記者李成蔭／攝影
立法院交通、教文委員會聯席會議今天審查國家通訊委員會（NCC）委員主委及副主委被提名人，NCC主委被提名人蔣榮先對國民黨立委洪孟楷詢問何時接獲行政院長卓榮泰徵詢一事時，原先稱與卓揆分別在6月、7月見過面，之後查了行事曆又改口是在5月，引洪孟楷高度不滿，指蔣榮先回答草率，質疑其能行使好NCC主委職務的能力。

NCC主委、副主委在內共4名NCC委員懸缺逾一年，卓榮泰曾於今年4月底就說已有名單，但直到7月底才提出，引發外界質疑，是要等到第一波大罷免過後。今天交通委員會人事審查上，眾多委員也盼釐清名單為何拖這麼久。

洪孟楷詢問蔣榮先，去年就已經詢問卓榮泰，結果去年就沒提名單，今年4月說要提也沒有，所以想釐清究竟何時跟卓榮泰碰面的？蔣榮先表示，詳細日期已經忘了，僅記得兩次會談，應該是6月、7月，一次是6月、一次是7月，是在院長辦公室談的，第一次談的時間比較長，大約20分鐘，兩次會談都僅談到希望他能擔任被提名人。

洪孟楷接續問相關業務議題，並於最後再重新問一次「什麼時候院長找你談過」？蔣榮先強調，自己不是隨便回答，剛剛回答6月是憑記憶，查了行事曆後是5月5日。

洪孟楷批評，蔣榮先如果連兩、三個月前被詢問是否出任NCC委員，這麼重要的事情都回答不出來，要大眾怎麼相信被提名人能獨立行使職權並中立客觀？面對詢問可以這麼草率的回答？若是說5月才見面，那卓榮泰4月底就說有名單，到底是誰在說謊？蔣榮先沒有回應，僅微笑以對。

民眾黨立委黃國昌也質疑，究竟何時跟卓榮泰見面的？蔣榮先表示是5月。黃國昌批評，當初卓榮泰面對提名NCC委員名單跳票說是「要配合有人生涯考量」，不懂中華民國政府這麼重要的職位，卓榮泰說5月時就整理好了，結果要拖到8月提出？

洪孟楷、黃國昌等人都詢問有關NCC行政中立的問題，蔣榮先回應，一定會讓NCC成為專業、體察民意的獨立機關，他本身在在野黨、執政黨都有朋友，會在政治上保持等距，也就是可以交朋友，但政治上一定行政中立。

另外，洪孟楷提到有關NCC在與媒體訴訟已經26敗，但編列1310萬法律諮詢費用，未來是否還會再「編好編滿」。蔣榮先認為，台灣是民主法治國家，會以最後裁決為主，相關業務會等到有機會上任後，現在還沒辦法回答。

國家通訊委員會（NCC）主任委員被提名人蔣榮先。記者李成蔭／攝影
