快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

ICT生態系到美國？國民黨團批民進黨賣掉台積電「護國神山」

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
國民黨團上午舉行「『德公移山』─賣台！ICT生態系要到美國？」記者會，書記長羅智強出席。記者曾吉松／攝影
國民黨團上午舉行「『德公移山』─賣台！ICT生態系要到美國？」記者會，書記長羅智強出席。記者曾吉松／攝影

國民黨團上午舉行「『德公移山』─賣台！ICT生態系要到美國？」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、吳宗憲出席。

對於副總統蕭美琴受訪提到，承諾在美國投資的不只台積電，還包含整個生態系。國民黨立院黨團批半導體產業是國民黨執政時期打下的江山，民進黨現在輕輕鬆鬆就賣掉台積電這座「護國神山」，以及包括整個產業鏈的「護國山脈」，甚至對此沾沾自喜，國民黨絕對不容許這樣的事情發生。

國民黨團上午舉行「『德公移山』─賣台！ICT生態系要到美國？」記者會，書記長羅智強（中）、首席副書記長林沛祥（右）、吳宗憲（左）出席。記者曾吉松／攝影
國民黨團上午舉行「『德公移山』─賣台！ICT生態系要到美國？」記者會，書記長羅智強（中）、首席副書記長林沛祥（右）、吳宗憲（左）出席。記者曾吉松／攝影

國民黨 台積電 美國

延伸閱讀

籲國民黨主席選後在野對談 林沛祥：無私作戰才能政黨輪替

林右昌憂台灣成二個世界...李彥秀：甩賴清德巴掌 選北市長起手式

和平島B考古遺址升格！基隆迎接首座國定考古遺址 打造觀光新亮點

質疑軍人加薪遭軍費爆增排擠 林沛祥：部署「鐵穹」誰操作？

相關新聞

接受九二共識一中原則就能和平？ 賴總統：不可能的事

賴清德總統今（20日）在圓山飯店參加僑務委員會議開幕儀式時說，和平不可能靠一紙協議就能得到，也不可能接受侵略者的條件，「...

「蔡其昌支持我選台中市長」 何欣純受訪：跟他請益很多次

民進黨下屆台中市長參選人何欣純上午接受電台訪問時否認自己是「賴清德欽點」，她說，一切照黨內的規定和文化，黨員每個人都有權...

防境外滲透 內政部祭特殊查核防內賊、國安局預警建黑名單

近期民進黨內共諜案層出不窮，政府高層遭「狗仔」跟拍，面對境外勢力滲透，主責總統、副總統維安的國安局說，將強化情資統合、極...

若當選市長普發5萬元？ 何欣純：看當年的市政與盈餘

民進黨下屆台中市長參選人何欣純上午接受電台訪問時說，她支持中央普發現金1萬元，現在台中市議會也提案要發5萬元，地方政府有...

【專家之眼】臺灣光復八十周年的省思

今年是臺灣光復八十周年。回顧百年風雨，從戰火重生到民主繁榮，臺灣人民走過艱難而光榮的歷程。然而，在全球局勢日益緊張、兩岸...

美中台間諜大戰 賴政府的國安團隊能受檢驗？

大陸官方近來接連公布號稱是我國軍「心戰大隊」的18人身分、還指控有5家台灣企業是心戰大隊的外圍支援企業，並宣稱近期破獲一起美國重大網路攻擊案，且台灣是美國網攻行動中的一個技術陣地。另一方面，英國檢方日前撤銷兩名中國間諜的起訴，紐約時報則報導曾出現在黃仁勳身邊的一名女子，疑是幫大陸取得輝達晶片的白手套，一連串的間諜新聞，都有台灣的角色，隨著中美科技、經貿戰的發展，兩岸間長期以來諜報戰，只會愈來愈激烈，台灣能掌握對岸多少關鍵核心機密，是檢視賴政府國安團隊能耐的重要指標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。