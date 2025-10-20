ICT生態系到美國？國民黨團批民進黨賣掉台積電「護國神山」

大陸官方近來接連公布號稱是我國軍「心戰大隊」的18人身分、還指控有5家台灣企業是心戰大隊的外圍支援企業，並宣稱近期破獲一起美國重大網路攻擊案，且台灣是美國網攻行動中的一個技術陣地。另一方面，英國檢方日前撤銷兩名中國間諜的起訴，紐約時報則報導曾出現在黃仁勳身邊的一名女子，疑是幫大陸取得輝達晶片的白手套，一連串的間諜新聞，都有台灣的角色，隨著中美科技、經貿戰的發展，兩岸間長期以來諜報戰，只會愈來愈激烈，台灣能掌握對岸多少關鍵核心機密，是檢視賴政府國安團隊能耐的重要指標。

2025-10-20 05:50