「蔡其昌支持我選台中市長」 何欣純受訪：跟他請益很多次
民進黨下屆台中市長參選人何欣純上午接受電台訪問時否認自己是「賴清德欽點」，她說，一切照黨內的規定和文化，黨員每個人都有權利。她和立委蔡其昌都有共識要團結合作，蔡是好大哥，跟他請益很多次，已經答應她選舉的時候要擔任重要職務幫忙（總幹事或主任委員），團結打這一仗。
對於蔡其昌是否要接立院總召？何欣純表示，賴清德在日前下台中便當會時說要團結合作，就要分工合作，希望以蔡其昌的高度，有這麼多的經驗，希望在中央蔡其昌幫更多的忙。但賴總統並沒有提擔任黨團總召，總召一職會依黨團制度，明年二月總召任期到之前會有民主程序。
何欣純說，蔡其昌不是禮讓她，但曾和蔡其昌協調「誰是適合的人，會贏的人」蔡其昌是好大哥，跟他請益很多次，包括他20多年來的政治的歷練，我們兩人有很好的氛圍，他提醒我要加強台中市原本的市區還分享在中華職棒的領導經驗，也已經答應我選舉的時候要掛重要職務（總幹事或主任委員）幫忙，團結打這一仗。
