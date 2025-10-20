科普環島列車啟航 副總統：滿載知識創意夢想

快訊

中央社／ 台北20日電

副總統蕭美琴今天出席「台灣科普環島列車」開幕式，她說，這不只是一輛普通的列車，更是滿載知識、創意以及夢想的列車。要讓台灣在地球跟宇宙之間都有一席之地，讓台灣的孩子透過教育實踐，培養未來面對世界的自信。

國科會指出，2025台灣科普環島列車自台北車站啟航，展開為期6天的全台科學之旅。台灣科普環島列車2016年5月啟航至今，已陪伴超過10萬名學童及社會大眾，將科學從教室帶進火車站，走進日常生活。

蕭副總統致詞表示，很羨慕現在的小朋友，因為她小時候沒有這種機會，可以參加科普列車，這是非常珍貴難得的機會，讓大家在火車上認識台灣，也認識科學。

副總統表示，這不只是一輛普通的列車，更是滿載知識、創意以及夢想的列車，它帶著科學的精神，從北到南，從南到東，從城市到鄉村，讓更多人能夠在日常生活中親近科學、發現科學，也愛上科學。

蕭副總統說，她對科學很好奇，對火車也很有感情。以前她在花蓮當立委時，每個星期都要搭火車好幾趟來來往往，火車也成為她工作跟生活的一部分，坐在火車上可以看到美麗的山海風景。火車不只是交通工具，也是人連結地方、也連結夢想的橋樑，今天又多了一項，火車也是認識科學的地方。

她說，這列台灣科普環島列車象徵新的連結，今年的主題是「激發想像力、啟動超能力」。最近台灣很多的超人，大家搭過火車，也會成為新世代的科學超人，知識要動起來，把學習熱情送到台灣每個角落，讓每個孩子親手碰觸夢想，親眼看見未來的機會。

副總統說，台灣最珍貴資產在於人才，人民願意思考、勇於嘗試、樂於探索，這些都是推動社會前進力量，這也是總統賴清德特別推出青年百億圓夢計畫的初衷，等小朋友們長大一點，15歲以上可以申請，到海外搭火車、探索新事物。

她說，政府希望讓年輕世代走出去，看到更大的世界，體驗不同文化，勇敢去追自己的夢想，科學探索的精神其實也跟追夢的勇氣一樣。

副總統表示，政府現在也推動探索海洋、競逐太空的政策。科學的精神不只是存在實驗室，大家探索海洋，了解藍色國土中的奧秘，或者是仰望星空，向浩瀚宇宙發出無限的想像，這些探索和未來的腳步正是台灣前進的力量。從海洋到科學、能源到衛星通訊、太空科技，要讓台灣在地球跟宇宙之間都有一席之地，讓台灣的孩子透過教育實踐，培養未來面對世界的自信。

她說，希望這一列火車不只是環島一圈，更能夠串起台灣對教育、對科學的熱忱，也希望大小旅客都能夠在這段旅程中，找到屬於自己的靈感與驚喜。

