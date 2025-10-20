接受九二共識一中原則就能和平？ 賴總統：不可能的事

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今（20日）在圓山飯店參加僑務委員會議開幕儀式時說，和平不可能靠一紙協議就能得到，也不可能接受侵略者的條件，「所謂『九二共識、接受一個中國原則，就有辦法得到和平』，這是不可能的事情。」

國民黨主席選舉甫落幕，中共中央總書記習近平對當選人鄭麗文發出的賀電提到，「肯定多年來兩黨在堅持『九二共識、反對台獨』共同政治基礎上，推動兩岸交流合作」；鄭麗文則回覆指，「海峽兩岸於1992年達成『各自以口頭方式表達堅持一個中國原則』的共識，國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就。」

賴總統今天在公開活動前面對媒體喊話習近平賀電等問題，沒有回應。他在對僑胞演講時提到國家安全議題表示，各位僑領在僑居地對中國的威脅同感憂心，前總統蔡英文和他都在積極強化國防力量。

賴總統重申，對和平要有理想但不能有幻想，古今中外都清楚，不可能靠一紙和平協議就可以得到和平；所謂「接受九二共識和一中原則就能得到和平」，這是不可能的事情。

賴總統指出，前總統馬英九執政的8年期間，中國的軍事預算每年是以兩位數在成長，飛彈、船艦和航空母艦不斷在建置，所以沒有所謂的「和平紅利」；他形容，馬的8年是暗潮洶湧，外馳內張。

在蔡英文就任總統後，賴指出，國防預算占GDP比率從1.8%增加到2.5%，明年的占比可達3.32%，希望在2030年之前達到5%。

賴總統指出，這樣除了可以強化國防力量，保護國家安全外，也可以帶動國防工業的發展；台灣要在國防產業的生態鏈裡占有一席之地，除了確保台灣安全，也可以讓台灣經濟持續發展。

除了國家安全外，賴總統在會中提到受到颱風影響的花蓮堰塞湖。他說，目前中央針對馬太鞍溪重新整建堤防，2周內修復完畢，4個月內加固，在明年雨季來臨之前要打造11公尺高、50公尺寬的超級提防，預計明年底前回復被堰塞湖水災沖垮的橫跨馬太鞍溪橋。

至於在燕子口形成的新堰塞湖，賴總統說，中央一定不遺餘力監控及重建疏洪道來確保民眾安全。

