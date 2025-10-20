防境外滲透 內政部祭特殊查核防內賊、國安局預警建黑名單

近期民進黨內共諜案層出不窮，政府高層遭「狗仔」跟拍，面對境外勢力滲透，主責總統、副總統維安的國安局說，將強化情資統合、極端威脅預警及警衛部署，建立具暴力傾向人士資料庫；內政部說，行政院及所屬三級以上機關的安全警衛將特殊查核，未來也會積極配合總統維安作業。

立法院內政委員會今天將邀內政部、警政署長、國安局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告。

據內政部統計，中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，截至本月20日止，中央政府機關首長共27位，申請派遣安全警衛96位；特定人士9位，申請安全警衛26位，合計安全警衛對象36位，申請派遣安全警衛122位。

針對正副總統安全警衛作業，內政部次長吳堂安說明，將加強情蒐，查緝並溯源有危害安全的訊息，警政署配合特勤中心先期過濾、清查涉「中」、涉黑人士；統合內、中衛區強化人員辨識、物品檢查，防範意圖危害衝撞車輛。

為防制敵對勢力滲透安全警衛人員，吳堂安指出，將針對行政院及所屬三級以上機關政務首長辦公室任職的安全警衛人員，列為特殊查核對象，由保六總隊送請法務部調查局辦理特殊查核；強化警衛人員訓練、任用、派遣及考核，防制滲透與建立忠誠意志及機密保護。

國安局報告指出，當前中共透過「網路串聯」、「退役拉攏現役」等多元手法，持續對我國軍事單位、政府機關等進行滲透、刺探與收買，並利用各種管道對我國各階層人士進行認知作戰，藉總統、副總統出席各項活動時，鼓煽特定人士伺機陳抗、騷亂、襲擊等方式造成滋驚擾，大幅增加維安壓力。

針對如何精進現有維安，國安局表示，將持續統合國內各情報機關，強化情資交流與整合，特別是針對中共滲透、新型態網路犯罪及重大陳抗活動等，機動研判並調整警衛部署；建立針對政治極端主義及特定不滿群體中具備暴力傾向行為的資料庫。

國安局續指，未來也將結合網路輿情偵蒐，並與警政系統配合，強化對潛在危安人士的列管與訪查；近期亦添購新設備，強化無人機反制干擾能力，同時強化近身警衛反制應變訓練。

