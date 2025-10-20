若當選市長普發5萬元？ 何欣純：看當年的市政與盈餘

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨下屆台中市長參選人何欣純上午接受電台訪問時說，現在台中市議會也提案要發5萬元，地方政府有餘力應該可以。圖／取自何欣純臉書
民進黨下屆台中市長參選人何欣純上午接受電台訪問時說，她支持中央普發現金1萬元，現在台中市議會也提案要發5萬元，地方政府有餘力應該可以。不過，當主持人問她，如果她擔任市長會不會發？何欣純說，會看當年的市政與盈餘，至於是不是5萬，要看財政狀況，「台中人是心存善念的。」

何欣純說，市府就像一家公司，市民是股東的概念，台中市市政府如果有賺錢，分享給股東是合理的，政府應該還錢於民。她也批評台中市的交通建設，超級大巨蛋規畫在中央公園，但那兒已經有會展中心、綠美圖，整個重大建設都在那兒，還有洲際棒球場，正在新建的巨蛋也距離不遠，交通、人流如何疏散？台中要改善交通，長期來看是捷運，但捷運要完成還要很長的時間，在這之前最重要的是公車和接駁系統，應該想到配套和替代方案。

她說，這麼多建設集中在那個區域內，捷運也沒有經過，公車系統又不足，接駁系統應該由市政府來組織，就像BLACKPINK在高雄演出，4萬個歌迷的疏散要有配套措施，市長陳其邁並沒有在場內，而是外面指揮如何疏散。

何欣純說，若當選市長，最想要做的是民生經濟、照顧弱勢。台中過去讓人家感覺治安不好、兒童人身安全不佳，兒虐事件很多。最近還有一個大學生，為了辦休學繳不出1萬8千元而輕生，這是社會安全網不夠的地方，地方政府是組織單位之一，橫向的聯絡應該要加強，不要漏接任何一個對象。

她說，台中是個年輕的城市，三明治世代的家庭很多，上有老、下有小，生活壓力很大，房價也不低，如何照顧年輕家庭，是未來市政的重點。年輕人關心房價、教育和長輩如何生活的長照制度，這也是她未來的施政重點，「年輕人的問題由我來解決」。

還有，台中市的公車是放射性的，以原來的台中市公車概念為發想，應該要重新盤點、整理公車路線，學習台北市的公車，形成井字型，台中車站不是唯一的連結點，要多使用轉運站，能夠層層交錯。

她借用行政院前院長蘇貞昌的話「人生劇本早就寫定了，只是不能偷看」既然走到這一頁，就要走到圓滿、走到極致。而立委蔡其昌是她的好大哥，跟他請益很多次，他提醒她要加強台中市原本的市區的經營，也已答應選舉時要擔任重要職務幫忙，團結打這一仗。

