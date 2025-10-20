【專家之眼】臺灣光復八十周年的省思

今年是臺灣光復八十周年。回顧百年風雨，從戰火重生到民主繁榮，臺灣人民走過艱難而光榮的歷程。然而，在全球局勢日益緊張、兩岸對立加劇的今日，我們更應反思：如何讓和平與發展重新成為共同語言？

當前社會的撕裂與政治的惡鬥，讓民眾普遍感到疲憊與惶恐，也削弱了國家治理能力。兩岸之間的零和對抗，更讓台海陷入不安的陰影。在這樣的時代，臺灣最需要的不是口號，而是一種能超越對立、化解衝突的智慧—那就是「中道之道」。

中道不是妥協，而是圓融的大智慧

中道不是含糊的折衷，而是一種兼顧多方、追求平衡的智慧。它強調「和而不同」，主張在尊重差異中尋求共識。臺灣社會多元開放，本應以包容為榮，而非以分裂為常。只有承認不同、包容多元，社會才能和合共榮。

兩岸之間亦然。政治制度不同，價值觀各異，若強求一致，必然徒增對立；唯有尊重差異、理性交流，才能化解誤解與敵意。和平並非單方面的退讓，而是互相尊重、共同創造雙贏局面。

以民為本，凝聚內部共識

臺灣若要在變局中穩定前行，首先要內部和解。各政黨應放下意識形態的枷鎖，共同簽署一份「和平守則」：不挑釁、不改變現狀、積極對話。唯有超越政黨私利，回歸民生、聚焦治理，社會才能從對立轉向合作。

政治應競合於善政，施政應以全民福祉為依歸。這不僅是對臺灣社會的責任，也是對歷史的交代。當人民能感受到公平與希望，民主才有真正的生命力。

兩岸關係：從對抗走向共生

台海和平不僅關乎兩岸安危，更是全球穩定的重要樞紐。若繼續陷於對抗，只會讓外部勢力有機可乘。反之，若能以「和合共生」為原則，推動民生、文化與經濟合作，兩岸關係將開啟新局。

文化是連結人心的橋梁。中華文化強調仁愛、王道與天下為公的精神，這正是今日全球所缺乏的道德資本。兩岸若能以文化為舟、人道為梁，不僅有助於化解政治僵局，更能為東亞和平注入新的力量。

AI時代的中道倫理

當人工智慧快速改變世界，我們更需以「中道倫理」作為指引。AI既能促進發展，也可能帶來風險與操控。兩岸若能在倫理規範、數據安全與科技治理上展開合作，不僅可避免軍備競賽，更能共同建構仁愛與和平的科技文明。

以中道智慧，實踐天下為公

「大道之行也，天下為公。」這句古訓提醒我們，真正的政治理想，是讓天下人皆得其所。臺灣應以中道精神，成為兩岸和平共存的示範，讓「和而不同、求同存異」成為新時代的核心價值。

唯有內部團結、理性對話，臺灣才能立於不敗之地。當兩岸都願意以仁愛為懷、以和平為志，大同盛世並非遙不可及。願我們共同以中道之智，走出對立的陰霾，開啟「天下為公、和合共榮」的新篇章。

商品推薦