大陸控美國網攻「北京時間」 台灣也是陣地

聯合報／ 記者黃雅慧程嘉文／連線報導
大陸國安部昨聲稱破獲美國重大網路攻擊案，試圖影響「北京時間」的運行與準確性。圖為位於陜西的中國科學院國家授時中心。圖／中國衛星導航年會
大陸國安部昨聲稱破獲美國重大網路攻擊案，試圖影響「北京時間」的運行與準確性。圖為位於陜西的中國科學院國家授時中心。圖／中國衛星導航年會

大陸國安部昨聲稱，近期破獲一起美國重大網路攻擊案，掌握美國安局網路攻擊入侵中國國家授時中心的鐵證，試圖影響「北京時間」的運行與準確性；並稱，在美國的網攻行動中，台灣也是其中一個技術陣地。

中國國家授時中心位於陝西省西安市，內建有大陸重大科技基礎設施「高精度地基授時系統」，運營所謂「北京時間」，為大陸通信、金融、電力、交通、測繪、國防等行業領域提供高精度授時服務，還為測算國際標準時間提供重要數據支撐。如果遭到破壞，會引發網路通信故障、金融系統紊亂、電力供應中斷、交通運輸癱瘓、太空發射失敗等嚴重後果，甚至可能導致國際時間陷入混亂，危害損失難以估量。

大陸國安部十九日發布訊息稱，美國安局針對國家授時中心的網攻活動呈現遞進式、體系化特點。自二○二二年三月起，先是利用某境外品牌手機簡訊服務漏洞，祕密網攻控制大陸國家授時中心多名工作人員的手機終端，竊取手機內存儲的敏感資料。

並指，二○二三年四月，美國安局多次利用竊取的登錄憑證，入侵國家授時中心電腦，刺探該中心網路系統建設情況；二○二三年八月則專門部署新型網路作戰平台，啟用四十二款特種網攻武器，對國家授時中心多個內部網路系統實施高強度網攻。

大陸國安部表示，美方還慣於利用其在菲律賓、日本及台灣等地的技術陣地發動網攻，從而達到隱藏自身、嫁禍他人的目的，可謂損招用盡。並強調，美國才是真正的「駭客帝國」，是網路空間的最大亂源。

專家認為，現代社會的各項基礎服務能夠運行，都需要精確的授時系統；北京當局此時作此指控，可能還是為了營造與美國關係緊張的氛圍。

國防安全研究院助理研究員杜貞儀說，將精確時間同步傳到國內各地的授時系統，是各項基礎服務運行的根本，其重要性不只在軍事層面。例如ＧＰＳ或北斗這類系統，傳遞給用戶的資訊中，除了位置與導航，就是精確的時間。

過去大陸中央電視台就曾特別報導，政府對授時系統的重視與建置，也提及北斗系統正是中國建立自身授時系統的重要一環。

至於中共當局為何此時作此宣稱，杜貞儀認為，還是為了強調自己受到威脅，製造緊張氣氛，同時也宣傳自身的防護措施禁得起考驗。

