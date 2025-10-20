藍啟動公教年改修正 綠：嚴肅反對
國民黨立院黨團將停砍公教年金列為本會期優先法案，立院司法及法制委員會今天排審「教師退休條例」相關修正草案。國民黨籍司委會召委翁曉玲表示，除停砍外，也要縮短制度檢討年限，以保障退休教職員晚年生活。
民眾黨團副總召張啓楷也表示，政府財政現在比以前好，多數民眾都認為應停砍，建議民調後做決定；民進黨立委吳思瑤則說「我們當然嚴肅反對」，這是國家永續發展問題，更造成世代對立。
翁曉玲指出，過去蔡政府年金改革，讓很多基層公教人員遇到困難，退休後醫療費用是一筆開銷，近期物價又不斷上漲，因此國民黨希望修法讓公教退休所得替代率停止往下扣減，並縮短制度檢討年限。
翁曉玲說，今天將先詢答，周四再開公聽會，目前雖有眾多版本，不過聚焦「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第卅七條、第六十七條相關修正草案，要為基層退休教職員爭取晚年最基本的尊嚴和生活保障。
國民黨立委賴士葆也說，政府為軍公教調薪，但並不包括退休教職員，面臨近年物價變動，上升速度緩不濟急，因此他提案修法調降門檻，當消費者物價指數累計成長率達百分之三即調整。同時由原本四年檢討一次年金給付需求，改為兩年檢討一次。
張啓楷說，立法院今年修正警察人員人事條例，明定警消海巡等退休所得替代率最高百分之八十，民眾黨早在修法前做過民調，結果獲得絕大多數民眾支持，而且不分世代跟職業都同意；如今面對公教族群部分，民眾黨還是主張先進行民調，全盤了解民意所趨再做決定。
「我們當然嚴肅反對。」吳思瑤指出，公教年改不走回頭路，這不是政黨意識形態，而是國家永續發展問題；這種會引起社會對立的議案應當「停看聽」，不要為推而推。
