聽新聞
0:00 / 0:00

藍啟動公教年改修正 綠：嚴肅反對

聯合報／ 記者李成蔭黃婉婷林銘翰／台北報導

國民黨立院黨團將停砍公教年金列為本會期優先法案，立院司法及法制委員會今天排審「教師退休條例」相關修正草案。國民黨籍司委會召委翁曉玲表示，除停砍外，也要縮短制度檢討年限，以保障退休教職員晚年生活。

民眾黨團副總召張啓楷也表示，政府財政現在比以前好，多數民眾都認為應停砍，建議民調後做決定；民進黨立委吳思瑤則說「我們當然嚴肅反對」，這是國家永續發展問題，更造成世代對立。

翁曉玲指出，過去蔡政府年金改革，讓很多基層公教人員遇到困難，退休後醫療費用是一筆開銷，近期物價又不斷上漲，因此國民黨希望修法讓公教退休所得替代率停止往下扣減，並縮短制度檢討年限。

翁曉玲說，今天將先詢答，周四再開公聽會，目前雖有眾多版本，不過聚焦「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第卅七條、第六十七條相關修正草案，要為基層退休教職員爭取晚年最基本的尊嚴和生活保障。

國民黨立委賴士葆也說，政府為軍公教調薪，但並不包括退休教職員，面臨近年物價變動，上升速度緩不濟急，因此他提案修法調降門檻，當消費者物價指數累計成長率達百分之三即調整。同時由原本四年檢討一次年金給付需求，改為兩年檢討一次。

張啓楷說，立法院今年修正警察人員人事條例，明定警消海巡等退休所得替代率最高百分之八十，民眾黨早在修法前做過民調，結果獲得絕大多數民眾支持，而且不分世代跟職業都同意；如今面對公教族群部分，民眾黨還是主張先進行民調，全盤了解民意所趨再做決定。

「我們當然嚴肅反對。」吳思瑤指出，公教年改不走回頭路，這不是政黨意識形態，而是國家永續發展問題；這種會引起社會對立的議案應當「停看聽」，不要為推而推。

國民黨 軍公教 年改

延伸閱讀

鄭麗文當選 吳思瑤：成洪秀柱第二 、敵人已借殼上市

影／韌性特別預算5700億 吳思瑤：協商暫刪52億1270萬

遭疑擴大對美採購在關稅換什麼 陳駿季罕怒回勿刻意曲解 張啓楷氣拍桌

吳思瑤遭二度冒名 揚言下午3時總統府開槍投炸彈

相關新聞

習近平電賀鄭麗文當選 傅崐萁：兩岸和平是全民期待

國民黨主席選舉結果出爐，中共中央發出賀電，國民黨主席當選人鄭麗文也回覆表示堅持九二共識、反對台獨。國民黨立法院黨團總召傅...

綠提修憲訴法 藍：政治凌駕法律

憲法法庭因大法官人數僅剩八人，未合乎新法的評議門檻，實質停擺逾半年。民進黨立委賴惠員提案修「憲法訴訟法」，刪除評議及裁定...

新聞眼／人事提名以拖待變 賴難挽信任

立法院本周啟動國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員人事案審查，但中選會委員、大法官人選卻持續「難產」，賴政府屢以「專業人才不...

立院今審NCC委員 其他人事續延宕

立法院本會期九月十九日開議至今滿一個月，交通委員會今天起排審國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員人事案，然而中選會委員、司法...

藍啟動公教年改修正 綠：嚴肅反對

國民黨立院黨團將停砍公教年金列為本會期優先法案，立院司法及法制委員會今天排審「教師退休條例」相關修正草案。國民黨籍司委會...

想想論壇推專文 蔡英文：理性檢視數據才能決定台灣能源下一步

前總統蔡英文的想想論壇日前發表兩篇有關能源議題的文章，她今（19日）在臉書分享其中一篇，並談到對未來能源政策方向的看法，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。