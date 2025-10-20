新聞眼／人事提名以拖待變 賴政府難挽信任
立法院本周啟動國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員人事案審查，但中選會委員、大法官人選卻持續「難產」，賴政府屢以「專業人才不願被政治攻擊」作為藉口，忽略依法提名本是責任、不是選項；當延宕變成習慣，「不依法行政」的印象，也將愈來愈難抹滅。
本屆立法院將行使八項人事同意權，包括ＮＣＣ委員、考試委員、司法院大法官、公平會委員、審計部審計長、中選會委員、最高檢察署檢察總長、監察委員；豈料，一開始就出現府院怠惰提名的亂象。
憲法訴訟新法規範，大法官人數未達十五人，總統應於二個月內補提，但大法官名單自七月底二度遭立院否決，賴總統至今未再提名，反讓憲法法庭持續停擺。即便朝小野大、人才難尋，總統府仍應主動說明進度，而非任由質疑發酵。
此番情況似曾相識，先前ＮＣＣ委員人事案延宕長達一年，才於今年七月底提出，並於本周展開審查；中選會新任委員依法應於八月三日前提名，至今已逾期兩個月仍無下文，就連主委李進勇都憂心影響地方選舉。行政院長卓榮泰雖在國會三度道歉，但能兌現「十月提出」的承諾，仍待檢驗。
府院風氣如此，部會也有樣學樣，例如日前文化部也被批評公共電視董監事提名延宕逾十個月。
從大法官到中選會、ＮＣＣ委員，再到公廣董監事，必須透由國會審查的人事案，延宕提名已成常態。事實上，今年因民進黨推動「大罷免」，中央政府在各項施政、人事權提名上早已展現「以拖待變」的惡習，普發現金如此，人事更是如此；執政黨立委還成天將鍋甩給在野不理性審查，卻忽略了府院不依法提名在先。
「依法行政」是政府最基本的自我約束，賴總統及卓揆也時常將這四字掛在嘴邊，賴政府若真要挽回信任，該做的不是一再道歉，依法如期提出適當人選才是正辦。
