憲法法庭停擺…綠提修憲訴法 藍：政治凌駕法律
憲法法庭因大法官人數僅剩八人，未合乎新法的評議門檻，實質停擺逾半年。民進黨立委賴惠員提案修「憲法訴訟法」，刪除評議及裁定人數與迴避相關規定，盼能解套。但國民黨司法及法制委員會召委翁曉玲指出，去年修法才沒多久，如今又要回復先前狀態，非常不尊重修法。
民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，去年修法原因在於憲法法庭淪為民進黨政治打手，也為了與世界多數先進國家接軌；如今賴惠員提案刪除「總統補提名時限」，但大法官有缺額本來就要補提名，「麻煩賴總統盡速提名人選」。
翁曉玲指出，真正問題還是在於政治僵局，也就是賴清德總統在人事案上並未做好溝通協調，導致推不出朝野最大共識人選，僅一意孤行提自己喜歡的名單，才會造成大法官人選都不過；若所有出現政治僵局的情況都要去重新立法或修法，那不就變成「政治凌駕法律」了？
