立院今審NCC委員 其他人事續延宕

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷李成蔭／台北報導
立法院交通委員會今天起排審國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員人事案。圖／聯合報系資料照片
立法院本會期九月十九日開議至今滿一個月，交通委員會今天起排審國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員人事案，然而中選會委員、司法院大法官等人事案提名持續延宕，引來在野黨立委砲轟行政怠惰、完全不尊重立法院。

立院新會期開議滿月，朝野黨團先前優先處理審計長人事案，讓審計長陳瑞敏得以在任期屆滿前順利續任。然而，本會期仍有多項人事案，除ＮＣＣ委員，還有中選會委員、司法院正副院長及大法官、公平會主委及部分委員懸缺，皆有待提名，重新送立法院審議。

立法院交通委員會本周啟動四名ＮＣＣ委員人選的審查作業，分別在今天排審ＮＣＣ正副主委被提名人蔣榮先、程明修；周三排審ＮＣＣ委員被提名人黃葳威、羅慧雯。

相形之下，中選會等人事案提名持續延宕。中選會正副主委李進勇、陳朝建等六名委員任期將在十一月三日屆滿，行政院長依法應在任滿前三個月提名新任委員，至今未見人選名單。

至於司法院，目前僅有八名大法官，人數未達參與評議十人、作成違憲宣告九人的憲法訴訟法新法規定，卻依然未見總統府展開相關提名程序。

國民黨立委翁曉玲表示，行政院並未依法在期限內提出相關人事，「這就是行政怠惰」；大法官人事案兩度遭立法院否決後，賴清德總統應該在兩個月內提出名單，但整個賴政府就是不依法行政、不尊重立法院，「真的很糟糕」。

國民黨立委賴士葆指出，行政院就是不提名相關人事，賴總統對大法官也是擺爛，中選會委員早在八月就要提名，「賴總統曾說大罷免後要休養生息，但結果看來還是惡鬥」，就連ＮＣＣ委員也是未獲共識就直接提名。

民眾黨立委林國成說，賴政府無心向社會廣徵人才，「有心要貢獻的人，民進黨就是不用，偏偏要用綠友友」；提名是政府責任，立法院並非不排審，人民看在眼裡自有判斷，「台灣到處都有人才，只是他們不用人才，就喜歡用綠色選才，才會造成今天的結果」。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，近來人事同意權案審查，除考試委員順利完成，其他大多延宕，過去因對立而杯葛，不管被提名人是否勝任，希望朝野回歸專業審查，「審查過程和最後結果，都要能讓國家重要機構順利運作」。

立法院 NCC

